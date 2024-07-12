Λογαριασμός
Ο Τόνι Σφήνος στο OΠΑΠ Game Time: Τα «τσικάκια», ο Γιαμάλ και η απίστευτη ιστορία από τα μπουζούκια

Το μουστάκι «πολλαπλών χρήσεων», η καλτ περσόνα και ο χορός με τη Λίλα Κουντουριώτη

Τόνι Σφήνος
«Τσικάκια», δαντέλες, παντελόνι καμπάνα, χορός και τραγούδι! 

Ο Τόνι Σφήνος έρχεται στο ΟΠΑΠ GAME TIME αυτής της εβδομάδας που είναι αφιερωμένο στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, Ισπανία-Αγγλία.

Ο πολύ αγαπητός στο κοινό τραγουδιστής και performer ξεδιπλώνει το απίστευτο ταλέντο του, απαντά με χιούμορ σε ποδοσφαιρικά και μη ερωτήματα και αποθεώνεται από το κοινό της εκπομπής.

Ο Τόνι Σφήνος γράφει ειδικά στιχάκια για τον τελικό του Ευρωπαϊκού, «προβλέπει» τον νικητή, κάνει ζογκλερικά με τις μπάλες και κλείνει την εκπομπή με μια ξεχωριστή αφιέρωση στη Λίλα Κουντουριώτη.

Δείτε την εκπομπή: 

