Ράις: «Αν πάρουμε το Euro, θα… κλείσω τη μύτη και θα πιω την πρώτη μπύρα της ζωής μου»!

Το… θράσος να επαναλάβει μια υπόσχεση σχεδόν βλασφημία για Άγγλο είχε ο Ντέκλαν Ράις.

Πριν τον προηγούμενο τελικό του Euro ο 25χρονος χαφ είχε αποκαλύψει ότι δεν του αρέσει η μπύρα και αν κατακτούσε το τρόπαιο, θα δοκίμαζε για πρώτη φορά στη ζωή του!

Τώρα λοιπόν που τα «τρία λιοντάρια» έχουν ξανά την ευκαιρία, δεσμεύτηκε εκ νέου ότι θα κάνει την… καρδιά του πέτρα σε περίπτωση επιτυχίας.

«Θυμάμαι να λέω το ίδιο πράγμα πριν τον τελευταίο τελικό. Από τότε, ήπια μια μπύρα εντάξει, αλλά δεν ήταν ακριβώς κανονική. Την είχα γεμίσει με λεμονάδα. Αν νικήσουμε την Ισπανία όμως, θα πιω μια κανονική μπύρα για πρώτη φορά. Θα χρειαστεί βέβαια να κλείσω τη μύτη μου γιατί σιχαίνομαι τη μυρωδιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

