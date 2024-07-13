Ο τελικός Ισπανίας-Αγγλίας στα καταστήματα ΟΠΑΠ με πλήθος αγορών & ανανεωμένο Bet Builder

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Is it coming home?

Έρχεται ο τέταρτος τίτλος της ιστορίας της Ισπανίας;

Είναι ο Γιαμάλ ό,τι σπουδαιότερο έχει παρουσιαστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε αυτή την ηλικία;

Θα μπορέσει ο Μπέλιγχαμ να πάρει τον πρώτο μεγάλο τίτλο της Αγγλίας από το 1966 και τον πρώτο ευρωπαϊκό στην πρώτη του ηγετική συμμετοχή με τα «Τρία Λιοντάρια»;

Είναι η στιγμή να απαντήσει ο Γκάρεθ Σάουθγκειτ στην εσωτερική αμφισβήτηση που δέχεται ;

Οι απαντήσεις θα δοθούν το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου (22:00)

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στα καταστήματα ΟΠΑΠ, για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ισπανία-Αγγλία, πάνω από 600 στοιχηματικές επιλογές.

Η πορεία της Ισπανίας και της Αγγλίας προς τον τελικό

Μόνο νίκες έχει πετύχει η Ισπανία στην πορεία της προς τον τελικό, τη μία στην παράταση. Στη φάση των ομίλων κέρδισε την Κροατία με 3-0, την Ιταλία με 1-0 και την Αλβανία με 1-0. Στη φάση των «16» επικράτησε με 4-1 της Γεωργίας. Στα προημιτελικά κέρδισε τη Γερμανία στην παράταση με 2-1 και στα ημιτελικά τη Γαλλία με 2-1.

Αήττητη είναι και η Αγγλία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πήρε μία πρόκριση στην παράταση και μία στα πέναλτι. Στην πρεμιέρα του ομίλου της κέρδισε τη Σερβία 1-0 και έφερε 2 ισοπαλίες με τη Δανία 1-1 και τη Σλοβενία 0-0. Στη φάση των «16» απέκλεισε τη Σλοβακία στην παράταση με 2-1, στα προημιτελικά την Ελβετία με 5-3 στα πέναλτι (1-1 ο κανονικός αγώνας και η παράταση) και στα ημιτελικά την Ολλανδία με 2-1.

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται οι ακόλουθες αγορές με ενισχυμένες αποδόσεις* για τον τελικό:

Σκορ πολλαπλών επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1

Ακριβές Σκορ: 2-0

Ο Λαμίν Γιαμάλ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές έχει το Πάμε Στοίχημα για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς και Bet Builder Ready με ενισχυμένες αποδόσεις μεταξύ των οποίων είναι και τα ακόλουθα:

Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Ισπανία να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Over 0,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

Over 0.5 γκολ Αγγλία & Over 2.5 κόρνερ Αγγλία

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τις προωθητικές ενέργειες* Boost Νίκης, Σκορ 3, Στο Παρά 1 και Επιστροφή Στοιχήματος για να ζήσεις αυτό το Ευρωπαϊκό καλύτερα από ποτέ:

Football Party με καθημερινές προσφορές από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις*

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, με καθημερινές προσφορές* από το ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις στο opapstore app. Με το Πάμε Στοίχημα σε ρόλο οικοδεσπότη, οι πελάτες των καταστημάτων ΟΠΑΠ ζουν μια μοναδική ποδοσφαιρική εμπειρία, γεμάτη συγκινήσεις και ατέλειωτη δράση.

Στο Ευρωπαϊκό, όσοι έχουν την εφαρμογή στο κινητό τους, μπορούν να ξεκλειδώνουν τις καθημερινές αποστολές του προγράμματος πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις», όπου τους περιμένουν αποστολές, εκπλήξεις και δώρα*.

Από τις 14 Ιουνίου και έπειτα από 9 κληρώσεις, το πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» έχει μοιράσει σε 206 νικητές, πλούσια δώρα εμπειρίας ύψους 51.825 ευρώ συνολικά.

