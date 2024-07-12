Λογαριασμός
Γερμανία: Απίστευτο σκηνικό στο Euro - Άγγλοι οπαδοί είδαν αστυνομικό σωσία του... Σάουθγκεϊτ και άρχισαν να του τραγουδούν! Βίντεο

Οι Άγγλοι οπαδοί άρχισαν να τραγουδούν το "Southgate You're The One" (Σάουθγκεϊτ Είσαι Μοναδικός)

Euro 2024: Άγγλοι οπαδοί είδαν Γερμανό αστυνομικό σωσία του... Σάουθγκεϊτ και άρχισαν να του τραγουδούν! Βίντεο
Απίστευτο σκηνικό στο Euro. Οι Άγγλοι οπαδοί βρήκαν την Πέμπτη στο Ντόρτμουντ τον... τέλειο σωσία του Άγγλου προπονητή Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο πρόσωπο ενός Γερμανού αστυνομικού, και άρχισαν να τραγουδούν το "Southgate You're The One" (Σάουθγκεϊτ Είσαι Μοναδικός) το οποίο έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του τελευταίου Euro του 2020. 

Η αντίδραση του ψεύτικου Σάουθγκεϊτ; Μάλλον σαστισμένος, μάλλον κολακευμένος... 

