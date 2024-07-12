Euro 2024: Άγγλοι οπαδοί είδαν Γερμανό αστυνομικό σωσία του... Σάουθγκεϊτ και άρχισαν να του τραγουδούν! Βίντεο

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Απίστευτο σκηνικό στο Euro. Οι Άγγλοι οπαδοί βρήκαν την Πέμπτη στο Ντόρτμουντ τον... τέλειο σωσία του Άγγλου προπονητή Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στο πρόσωπο ενός Γερμανού αστυνομικού, και άρχισαν να τραγουδούν το "Southgate You're The One" (Σάουθγκεϊτ Είσαι Μοναδικός) το οποίο έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια του τελευταίου Euro του 2020.



Η αντίδραση του ψεύτικου Σάουθγκεϊτ; Μάλλον σαστισμένος, μάλλον κολακευμένος...

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.