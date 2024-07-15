Κουκουρέγια κατά Νέβιλ: «Τελικά πήγαμε ως το τέλος, Γκάρι!»

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Αυτό θα πει πληρωμένη απάντηση! Ο Μαρκ Κουκουρέγια δεν ξέχασε ότι ο Γκάρι Νέβιλ είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον ίδιο θεωρώντας τον αδύναμο κρίκο της εθνικής Ισπανίας στο Euro 2024.



«Πιστεύω πως ο Κουκουρέγια είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία δεν θα μπορέσει να φτάσει ως τον τίτλο», είχε… προβλέψει ο Άγγλος παλαίμαχος μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Ο άσος της Τσέλσι, που έκανε την ασίστ για το γκολ της νίκης στον τελικό, βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να αποστομώσει τον Νέβιλ. «Τελικά πήγαμε ως το τέλος, Γκάρι. Σε ευχαριστώ για την στήριξη», έγραψε στα social media ο μακρυμάλλης αριστερός μπακ.

🇪🇸 Marc Cucurella replies to Gary Neville: “We went all the way, Gary. Thanks for your support”. pic.twitter.com/RXYw9sMkaf July 14, 2024

