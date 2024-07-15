Κουκουρέγια κατά Νέβιλ: «Τελικά πήγαμε ως το τέλος, Γκάρι!»

Λογαριασμός
Πληρωμένη απάντηση του Κουκουρέγια στον Νέβιλ: «Τελικά πήγαμε ως το τέλος, Γκάρι!»

Ο Μαρκ Κουκουρέγια απάντησε με τον καλύτερο τρόπο στον Γκάρι Νέβιλ για την κριτική του

Αυτό θα πει πληρωμένη απάντηση! Ο Μαρκ Κουκουρέγια δεν ξέχασε ότι ο Γκάρι Νέβιλ είχε ασκήσει σκληρή κριτική στον ίδιο θεωρώντας τον αδύναμο κρίκο της εθνικής Ισπανίας στο Euro 2024.

«Πιστεύω πως ο Κουκουρέγια είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία δεν θα μπορέσει να φτάσει ως τον τίτλο», είχε… προβλέψει ο Άγγλος παλαίμαχος μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο άσος της Τσέλσι, που έκανε την ασίστ για το γκολ της νίκης στον τελικό, βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να αποστομώσει τον Νέβιλ. «Τελικά πήγαμε ως το τέλος, Γκάρι. Σε ευχαριστώ για την στήριξη», έγραψε στα social media ο μακρυμάλλης αριστερός μπακ.

Πηγή: sport-fm.gr

