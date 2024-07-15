EURO 2024: Πρωταθλήτρια για 4η φορά η Ισπανία- Ήττα της Αγγλίας με 2-1

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει και αυτό ίσχυσε και στον τελικό για την Ισπανία του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Σε σχηματισμό 4-2-3-1, ο έμπειρος τεχνικός είχε τον Σιμόν στην εστία, με τους Καρβαχάλ, Λε Νορμάν, Λαπόρτ, Κουκουρέγια στην άμυνα. Ρόδρι και Φαμπιάν Ρουίθ οι δυο χαφ και οι Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς πίσω από τον Μοράτα.

Στην αντίπερα όχθη ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ επέμεινε στον ίδιο σχηματισμό, αλλά με μια αλλαγή προσώπου. Στο 3-4-3, ο Πίκφορντ στην εστία με τους Γουόκερ, Στόουνς και Γκιεϊ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάκα ήταν ο δεξιός μπακ-χαφ με τον Σο στα αριστερά, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής βρέθηκαν οι Ράις και Μέινου. Στην επίθεση πίσω από τον αρχηγό και μοναδικό προωθημένο, Χάρι Κέιν,κινούνταν οι Φόντεν και Μπέλιγχαμ.

Το ματς:

Παιχνίδι κατοχής και ταχύτητας από την Ισπανία στα πρώτα λεπτά του τελικού με την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε, να προσπαθεί κυρίως από τα αριστερά με τους ταχύτατους Κουκουρέγια και Γουίλιαμς να διασπάσει την πολύ καλά οργανωμένη άμυνα της Αγγλίας. Στην αντίπερα όχθη το σύνολο του Σάουθγκεϊτ, αρκετά συμπαγές και προσεκτικό, δεν άφηνε περιθώρια στους Ίβηρες να πλησιάσουν με ευκολία στην περιοχή, με τον Στόουνς στο 12' να σταματάει με θαυμάσιο τάκλιν την επέλαση του Γουίλιαμς.

Oι «ρόχας» αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στη δημιουργία και με αλλεπάλληλες κακές σέντρες, αλλά και ατομικές προσπάθειες από Γιαμάλ και Γουίλιαμς, έδιναν... τροφή στην αγγλική άμυνα. Η μοναδική αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στην Αγγλία, όταν από εκτέλεση φάουλ του Σάκα από τα δεξιά η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Φόντεν με προβολή νικήθηκε από τον Σιμόν.

Ο Ντε Λα Φουέντε αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή, καθώς ο Ρόδρι μετά από σύγκρουση με τον Λαπόρτ στο πρώτο μέρος ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έδωσε τη θέση του στον Θουμπιμέντι.

Η κίνηση αυτή δεν επηρέασε τους συμπαίκτες του οι οποίοι λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του δευτέρου μέρους βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Γιαμάλ έκανε εκπληκτική ενέργεια, συνέκλινε προς τα μέσα, πέρασε την μπάλα αριστερά στην περιοχή της Αγγλίας, εκεί που ήταν ο Γουίλιαμς, ο οποίος με πλασέ άνοιξε το σκορ!

Αντί η Αγγλία να αρχίσει να βγαίνει από το «καβούκι» της, η Ισπανία ήταν εκείνη που με ένα εκρηκτικό επτάλεπτο έφτασε κοντά στο να «κλειδώσει» το τρόπαιο.

Στο 49' ο Όλμο έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή αλλά δεν τελείωσε καλά τη φάση και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο 55' οι Ίβηρες έφτασαν ξανά κοντά στο 2-0 χάνοντας σπουδαία ευκαιρία με τον Μοράτα. Εξαιρετική κάθετη του Γιαμάλ στον αρχηγό του, που πλάσαρε από τα δεξιά όμως ο Στόουνς έδιωξε την μπάλα - η οποία πάντως δεν είχε πάρει πορεία προς την εστία.

Η... καταιγίδα «κόπασε» λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, με τον σκόρερ Νίκο Γουίλιαμς, να απειλεί ξανά τον Πίκφορντ με τρομερό δεξί σουτ το οποίο έφυγε λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Ο Σάουθγκεϊτ αποφάσισε να ανακατέψει την τράπουλα βγάζοντας από το ματς τον Κέιν και ρίχνοντας μέσα τον «χρυσό» σκόρερ του ημιτελικού με την Ισπανία, Όλι Γουότκινς. Στο 64' τα «τρία λιοντάρια» απείλησαν για πρώτη φορά στο ματς όταν ο Μπέλιγχαμ βρέθηκε σε καλό σημείο εκτός περιοχής και παρότι μαρκαρισμένος σούταρε, με την μπάλα να μην του κάνει το χατίρι και να περνά άουτ.

Η «απάντηση» της Ισπανίας δεν άργησε να έρθει καθώς καταγράφηκε στο 66ο λεπτό όταν ο Γιαμάλ έκανε όμορφη ενέργεια μετά από κάθετη του Όλμο, όμως ο Πίκφορντ απέκρουσε με δυσκολία.

Οι δυο προπονητές συνέχισαν να προχωρούν σε διορθωτικές κινήσεις με τον Σάουθγκεϊτ να βγαίνει... νικητής! Και αυτό γιατί τρία λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς, ο Κόουλ Πάλμερ με υπέροχο συρτό σουτ, έπειτα από ασίστ του Μπέλιγχαμ, νίκησε τον Ουνάι Σιμόν ισοφαρίζοντας σε 1-1!

Το τέρμα του άσου της Τσέλσι έβαλε προσωρινά φτερά στα πόδια των Άγγλων οι οποίοι μετά από ένα μικρό «κύμα» πίεσης προς την Ισπανία, είδαν τους Ίβηρες να χάνουν στο 82' τεράστια ευκαιρία! Νίκο Γουίλιαμς και Ντάνι Όλμο συνδυάστηκαν η μπάλα στρώθηκε στον Γιαμάλ που σούταρε από τα δεξιά όμως ο Πίκφορντ απέκρουσε για να κρατήσει το 1-1!

Η Ισπανία στο τελευταίο πεντάλεπτο πάτησε το γκάζι αξιοποιώντας τους χώρους τους οποίους άφησαν οι Άγγλοι. Στο 86' οι «ρόχας» λυτρώθηκαν με τη χρυσή αλλαγή! Ο Κουκουρέγια έκανε μια τρομερή μπαλιά από τα αριστερά με τον Ογιαρθάμπαλ να κάνει την προβολή σπρώχνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 που έδωσε εκ νέου προβάδισμα στους Ίβηρες.

Oι ενδεκάδες:

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε, 4-2-3-1): Σιμόν, Καρβαχάλ, Λε Νορμάν (83' Νάτσο), Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι (46' Θουμπιμέντι), Ρουίθ - Γιαμάλ (89' Μερίνο), Όλμο, Γουίλιαμς, Μοράτα (67' Ογιαρθάμπαλ)

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκειτ): Πίκφορντ - Γουόκερ, Στόουνς, Γκιεϊ - Σακά, Μέινου (70' Πάλμερ), Ράις, Σο, Φόντεν (89' Τόνι), Μπέλιγχαμ - Κέιν (61' Γουότκινς)

