Με Σο αντί Τρίπιερ η ενδεκάδα της Αγγλίας για τον μεγάλο τελικό του Euro

Έτοιμη να το... φέρει σπίτι είναι η Αγγλία η οποία στις 22:00 αντιμετωπίζει την Ισπανία στο Βερολίνο για τον μεγάλο τελικό του Euro 2024.

Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της ενδεκάδας των «ρόχας» και ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ανακοίνωσε αυτή με την οποία θα παραταχθούν τα «τρία λιοντάρια».

Ο Άγγλος τεχνικός προχωρά σε μια αλλαγή αφού αντικαθιστά τον Κίεραν Τρίπιερ με τον Λουκ Σο στα αριστερά, ενώ οι υπόλοιποι δέκα παίκτες είναι οι ίδιοι με τον ημιτελικό.

Συγκεκριμένα σε σχηματισμό 3-4-3 ο Πίκφορντ θα είναι στην εστία με τους Γουόκερ, Στόουνς και Γκιεϊ στο κέντρο της άμυνας. Ο Σάκα θα είναι ο δεξιός μπακ-χαφ με τον Σο στα αριστερά, ενώ στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αγωνιστούν οι Ράις και Μέινου. Στην επίθεση πίσω από τον αρχηγό και μοναδικό προωθημένο, Χάρι Κέιν, θα βρίσκονται οι Φόντεν και Μπέλιγχαμ

Συνοπτικά η ενδεκάδα της Αγγλίας:

Αγγλία (Γκάρεθ Σάουθγκειτ): Πίκφορντ - Γουόκερ, Στόουνς, Γκιεϊ - Σακά, Μέινου, Ράις, Σο, Φόντεν, Μπέλιγχαμ - Κέιν

