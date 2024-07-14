Με την κλασική εντεκάδα η Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Euro

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Αγγλία (22:00, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε δεν επιφύλασσε εκπλήξεις, καθώς οι μόνες αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία είναι οι επιστροφές των Ντάνι Καρβαχάλ και Ρόμπιν Λε Νορμάν στο βασικό σχήμα. Οι δύο αμυντικοί ήταν τιμωρημένοι κόντρα στους τρικολόρ.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε, 4-2-3-1): Σιμόν, Καρβαχάλ, Λε Νορμάν, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς, Μοράτα.

👥 ¡¡𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔!!



Aquí están nuestros chicos colocaditos en el campo.



💪🏼 ¡¡𝗩𝗔𝗠𝗢𝗢𝗢𝗢𝗦!! #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/ZgqekJw9j6 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2024

