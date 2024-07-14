Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Με την κλασική εντεκάδα η Ισπανία στον μεγάλο τελικό του Euro

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Αγγλία

Ισπανία Euro 2024
Ζούμε τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου με το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ και παίζουμε με τις καλύτερες αποδόσεις, special promos, ανανεωμένο bet builder αλλά και με football party με μια νέα προσφορά κάθε μέρα. Ευρωπαϊκό θα πει παίζουμε μαζί. Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ.
18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Ισπανίας για τον μεγάλο τελικό του Euro 2024 κόντρα στην Αγγλία (22:00, ΕΡΤ1, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε δεν επιφύλασσε εκπλήξεις, καθώς οι μόνες αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στη Γαλλία είναι οι επιστροφές των Ντάνι Καρβαχάλ και Ρόμπιν Λε Νορμάν στο βασικό σχήμα. Οι δύο αμυντικοί ήταν τιμωρημένοι κόντρα στους τρικολόρ.

Ισπανία (Ντε Λα Φουέντε, 4-2-3-1): Σιμόν, Καρβαχάλ, Λε Νορμάν, Λαπόρτ, Κουκουρέγια - Ρόδρι, Ρουίθ - Γιαμάλ, Όλμο, Γουίλιαμς, Μοράτα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισπανία Αγγλία Euro 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark