18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Η αστυνομία του Βερολίνου απέκλεισε προσωρινά μια περιοχή κοντά στο κτίριο του Κοινοβουλίου της πόλης, έναν από τους χώρους όπου οι οπαδοί αναμένεται να συγκεντρωθούν για να παρακολουθήσουν τον εναρκτήριο αγώνα του EURO 2024 μεταξύ Γερμανίας και Σκωτίας το βράδυ της Παρασκευής (14/6).

«Ένα ύποπτο αντικείμενο βρέθηκε στην είσοδο της FanZone στην οδό Scheidemannstrasse. Αυτή η περιοχή δεν είναι προς το παρόν προσβάσιμη στους φιλάθλους. Οι συνάδελφοί μας ελέγχουν το αντικείμενο», ανέφερε σε ανάρτησή της η αστυνομία του Βερολίνου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X (πρώην Twitter).

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αστυνομία του Βερολίνου για την ενέργειά της. Είναι καλό που οι αρχές είναι ιδιαίτερα προσεκτικές», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Νάνσι Φάιζερ, ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.