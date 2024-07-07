Euro 2024: Ροζ και λευκές φανέλες εκατομμυρίων

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Το ποδόσφαιρο είναι μια τεράστια μηχανή χρήματος αξίας δισεκατομμυρίων. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ποδοσφαιρικές φανέλες. Για ορισμένες εταιρείες πρόκειται για μία εξαιρετικά επικερδή τακτική. Στόχος τους να γίνει (ακόμα πιο) γνωστή η εταιρεία τους, να βελτιώσουν την εικόνα τους και να προσελκύσουν φυσικά πελάτες.



Μεγάλοι κατασκευαστές αθλητικών ειδών, όπως η Adidas και η Nike, πληρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια για να προμηθεύουν τους παίκτες των ομάδων με αθλητικές φανέλες. Σε αντάλλαγμα το λογότυπό τους τυπώνεται πάνω τους σε εμφανές σημείο, με την ελπίδα ότι έτσι θα αυξηθούν και οι πωλήσεις όλων των υπόλοιπων προϊόντων της μάρκας.

Adidas vs Nike: Ακριβή μάχη για την Εθνική Γερμανίας

Η διαφήμιση στις ποδοσφαιρικές φανέλες είναι μία ιδιαιτέρως προσοδοφόρα πηγή εσόδων για τους συλλόγους. «Οι φανέλες θεωρούνται τα κύρια αντικείμενα, τα οποία αγοράζουν οι φίλαθλοι. Γι' αυτό και διαδραματίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στο merchandising των συλλόγων και των εθνικών ομάδων», λέει ο Πέτερ Ρόλμαν, σύμβουλος αθλητικού μάρκετινγκ. Καμία άλλη εθνική ομάδα δεν λαμβάνει τόσο υψηλά συμβόλαια χορηγίας για τις ποδοσφαιρικές φανέλες όσο η Εθνική Γερμανίας, υπογραμμίζει ο Ρόλμαν στην DW.



Η Adidas εξοπλίζει τη Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) εδώ και πάνω από 70 χρόνια. Καθώς η Nike είναι όμως διατεθειμένη να βάλει πολύ πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα την αντικαταστήσει τώρα, προμηθεύοντας τον εξοπλισμό της γερμανικής ομάδας από το 2027. Τα ακριβή ποσά δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.



Σύμφωνα πάντως με τον διευθύνοντα σύμβουλο της DFB Αντρέας Ρέτιχ, η Nike έκανε μία προσφορά «που δεν μπορούσαν να απορρίψουν». Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Handelsblatt, η Adidas κατέβαλε πρόσφατα περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η Nike θα επενδύσει στο μέλλον το διπλάσιο ποσό.

Η Adidas παραμένει ισχυρή

Όπως προκύπτει από έρευνα του Πανεπιστημίου του Χόενχαϊμ, ένας στους πέντε ανθρώπους επιθυμούσε φέτος να αγοράσει μια φανέλα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Οι λευκές φανέλες της Adidas ήταν μέχρι πρότινος οι πιο δημοφιλείς. Τώρα στο Εuro 2024 «η ροζ φανέλα είναι η πιο καλοπουλημένη εκτός έδρας φανέλα στην ιστορία της DFB», επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Adidas Όλιβερ Μπρούγκεν.



