Γκέερτ Βίλντερς: Σαρκάζει τον Ερντογάν για την ήττα των Τούρκων στο Euro 2024

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς Γκέερτ Βίλντερς δεν έχασε την ευκαιρία να σαρκάσει τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ήττα της Τουρκίας από την Ολλανδία στο Euro 2024. Οι «οράνιε» κέρδισαν την Τουρκία με 2-1 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Euro.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε ο ηγέτης του PVV (Κόμμα για την Ελευθερία) δείχνει τον ίδιο να γελάει και τον Ερντογάν να κρατά με τα χέρια του το πρόσωπό του, με βλέμμα γεμάτος απόγνωση.

Εξάλλου, σε βίντεο που ανήρτησε φαίνονται Τούρκοι οπαδοί σε ολλανδική πόλη να είναι έξαλλοι μετά τον αποκλεισμό της εθνικής τους. Στη λεζάντα ο Ολλανδός πολιτικός γράφει: «Γυρίστε πίσω στην Τουρκία, κανείς δεν σας κρατάει εδώ με το ζόρι. Αυτός είναι ο λόγος που το PVV είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην Ολλανδία»

Ze schelden ons uit en haten ons. Vertrek naar Turkije, niemand verplicht jullie hier te blijven! Hierom is de PVV de grootste partij van Nederland. #NEDvTUR pic.twitter.com/js8FAmRU2c — Geert Wilders (@geertwilderspvv) July 7, 2024

Πηγή: skai.gr

