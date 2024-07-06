EURO 2024: Και οι influencers παίζουν μπάλα

18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Πανηγυρίζουν με τη στολή της Εθνικής Ισπανίας, επιδεικνύουν υπερήφανα τη φανέλα των Three Lions ή βάφουν το πρόσωπό τους με τα εθνικά χρώματα της Γερμανίας. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που διεξάγεται αυτές τις μέρες στα γερμανικά γήπεδα με τη συνεργασία γενναιόδωρων χορηγών, οι influencers δίνουν το παρών. Αντιμετωπίζουν όμως κριτική από πολλούς φιλάθλους, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι, ενώ οι ίδιοι έχουν πληρώσει εισιτήριο, υποβαθμίζονται σε απλούς κομπάρσους διαφημιστικών γυρισμάτων.



Ένας από τους δημοφιλέστερους influencers είναι ο ViscaBarca, που αριθμεί σχεδόν 1,9 εκατομμύρια ακόλουθους στο YouTube. Κάθε τόσο ανεβάζει Vlogs. Πρόκειται για ψηφιακά ημερολόγια σε μορφή βίντεο, που περιγράφουν τα όσα γίνονται στο EURO και δίνουν στους φίλους του ποδοσφαίρου την αίσθηση ότι βρίσκονται και εκείνοι στο γήπεδο. Όμως οι YouTuber δεν περιορίζονται σε μία απλή περιγραφή, αλλά βιώνουν με έντονο τρόπο τα συναισθήματα και τις διακυμάνσεις του αγώνα. Μάλλον αποδοτική κρίνεται η τακτική τους, καθώς οι καταχωρίσεις στο YouTube ελκύουν εκατοντάδες χιλιάδες clicks.

Επικρίσεις από τους φιλάθλους

Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι δεν τα πηγαίνουν καλά με τους influencers. Υποστηρίζουν ότι τους παίρνουν τις θέσεις στο γήπεδο και μάλιστα με δωρεάν είσοδο από χορηγούς. Και ενώ οι «γνήσιοι» φίλαθλοι ακριβοπληρώνουν το εισιτήριό τους, υποβαθμίζονται σε απλούς κομπάρσους για τα διαφημιστικά γυρίσματα των influencers. Όπως λέει ο Τόμας Κέεσεν, εκπρόσωπος συνδέσμου οπαδών, η οργή είναι ακόμη πιο έντονη όταν μιλάμε για παιχνίδια της Μπορούσια Ντόρτμουντ, της Σάλκε ή της Μπάγερν Μονάχου, όπου «τα γήπεδα είναι πάντα γεμάτα και τα εισιτήρια πάντα δυσεύρετα».\

Στο Κόπα Αμέρικα εθεάθη ο Βραζιλιάνος influencer Τόμερ Σαβόγια



Αλλά και στο EURO 2024 επικρατεί το αδιαχώρητο. Παρά ταύτα ο ViscaBarca έχει δηλώσει ότι επισκέπτεται όλα τα παιχνίδια της «Νατσιοναλμάνσαφτ» και περιφέρεται σε όλη τη χώρα με ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, γεμάτο με διαφημίσεις των χορηγών του. Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) ρώτησε το μάνατζμεντ του ViscaBarca πώς ο συγκεκριμένος YouTuber προμηθεύεται τα εισιτήριά του, αλλά δεν έλαβε απάντηση.



Δύο άλλοι YouTubers, οι Trymacs και EliasN97, μιλούν ανοιχτά για «συνεργασίες με διαφημιστικό περιεχόμενο» στα βίντεο που αναρτούν. Δεν διευκρινίζουν όμως εάν οι ίδιοι προμηθεύονται τα εισιτήριά τους με τον ίδιο τρόπο, όπως οι απλοί φίλαθλοι. Θεωρείται βέβαια δεδομένο, με βάση τους κανόνες του διαφημιστικού «παιχνιδιού», ότι ένα μέρος από τα εισιτήρια είναι ούτως ή άλλως «ρεζερβέ» για χορηγούς και συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (UEFA) και αποκλειστικά εκείνοι αποφασίζουν σε ποιον θα διατεθούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια.

«Συνηθισμένο φαινόμενο» η διαφημιστική συνεργασία

Ο Κρίστοφ Μπέρτλινγκ, καθηγητής στην Αθλητική Ακαδημία της Κολωνίας, εκτιμά ότι οι συνεργασίες με διαφημιστικό περιεχόμενο αποτελούν πλέον «συνήθη πρακτική». Για τους διοργανωτές το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι έτσι «χτίζουν» την αξιοπιστία τους ενώ παράλληλα προσεγγίζουν έναν μεγάλο αριθμό δυνητικών πελατών, χωρίς να συντηρούν οι ίδιοι δικό τους λογαριασμό στα social media.



Από την πλευρά της η UEFA δηλώνει ότι στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος οι χορηγοί «είναι ελεύθεροι» να συνεργάζονται με influencers που οι ίδιοι επιλέγουν, αλλά δεν δημοσιοποιεί τους όρους της συνεργασίας. Οι υπεύθυνοι της UEFA λένε μόνο ότι οι influencers θα πρέπει να τηρούν «συγκεκριμένες προδιαγραφές», για παράδειγμα δεν επιτρέπεται να κάνουν και οι ίδιοι live μετάδοση από τα γήπεδα.



Για τον Τόμας Κέεσεν, που εκπροσωπεί μία παραδοσιακή γενιά οπαδών, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ξεκάθαρος διαχωρισμός ανάμεσα σε φιλάθλους και influencers. «Έρχεσαι στο γήπεδο, επειδή σε ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος αγώνας; Τότε πηγαίνεις στην κερκίδα, μαζί με τους υπόλοιπους φιλάθλους» λέει ο Κέεσεν. «Έρχεσαι στο γήπεδο για δουλειά και για να βγάλεις λεφτά από αυτόν τον αγώνα; Τότε η θέση σου είναι στα δημοσιογραφικά θεωρεία…».



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

