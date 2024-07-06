18+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την απόφαση της UEFA αποκλεισμού από δυο αγωνιστικές του παίκτη της Εθνικής Τουρκίας Μερίχ Ντεμιράλ. Ο Ντεμιράλ 26 ετών, πρώην παίκτης της Γιουβέντους και της Αταλάντα, δεν θα παίξει εναντίον της Ολλανδίας στον σημερινό (Σάββατο) προημιτελικό και επίσης θα χάσει τους ημιτελικούς του EURO 2024, εάν η Τουρκία φθάσει έως εκεί.

Το τουρκικό υπ. Εξωτερικών εκφράζοντας τη λύπη του για τον αποκλεισμό του παίκτη τονίζει ότι «διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις διοργανώνονται για να φέρουν κοινωνίες και χώρες πιο κοντά. Αυτή η απόφαση έχει προκαλέσει βαθιά απογοήτευση στους πολίτες μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η τάση της προκατάληψης κατά των αλλοδαπών αυξάνεται σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες».

Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου: «Αρχαίο σύμβολο της Ανατολίας»

Ο τουρκικός Τύπος κατηγορεί την UEFA για διπλά μέτρα και σταθμά και επικαλείται περιπτώσεις που άφησε ατιμώρητους ποδοσφαιριστές, με «πολιτική και ιδεολογική συμπεριφορά, επιδεικνύοντας φωτογραφίες ηγετών χωρών ή χρησιμοποιώντας π.χ. τον σερβικό εθνικιστικό χαιρετισμό Τσέτνικ με την ανύψωση τριών δακτύλων. Ιδιαίτερα δυσαρεστημένη είναι η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (TFF), η οποία υπέβαλε στην UEFA τον φάκελο υπεράσπισης του Τούρκου παίκτη, με πολλά παραδείγματα υποστηρίζοντας ότι το σύμβολο του Γκρίζου Λύκου είναι αρχαίο σύμβολο των τουρκικών λαών της Ανατολίας, της Κεντρικής Ασίας.

Ο Ιταλός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Τουρκίας Βιντσέντσο Μοντέλα, δήλωσε ότι θεωρεί άδικη την τιμωρία της UEFA. Έντονη ήταν και η αντίδραση του αρχηγού του ακροδεξιού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, στο κόμμα του οποίου ανήκει το εθνικιστικό κίνημα νεολαίας των Γκρίζων Λύκων. «Η απόφαση της UEFA να αποκλείσει τον εθνικό μας ποδοσφαιριστή Μερίχ Ντεμιράλ είναι σκανδαλώδης». Ο Μπαχτσελί ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν πλέον «ρατσιστικές και φασιστικές τάσεις στην UEFΑ και η απόφαση ήταν «μια αποκρουστική εκδήλωση της αθεράπευτης εχθρότητας προς το τουρκικό έθνος.»

Μπαχτσελί: Ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας

Ο Μπατσελί προχώρησε πιο πέρα. Λέγοντας ότι «οι τρελοί Τούρκοι έχουν την αποφασιστικότητα και την πίστη να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο. Κάλεσε την Εθνική Τουρκίας να εγκαταλείψει το EURO 2024 και να επιστρέψει στην Τουρκία σε ένδειξη διαμαρτυρίας. «Το να μείνει μόνη της η Ολλανδία στο γήπεδο θα είναι η πιο κατάλληλη επιλογή για την εθνική μας αξιοπρέπεια» είπε.

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (TFF), Μεχμέτ Μπουγιουκεκσί, χαρακτήρισε την απόφαση «απαράδεκτη, παράνομη και με πολιτικά κίνητρα»: «Αν και δεν υπήρχε καμία δήλωση σχετικά με ποινή στην έκθεση του εκπροσώπου της UEFA που ήταν υπεύθυνος για τον αγώνα, το γεγονός ότι η UEFA διόρισε έναν επιθεωρητή και ξεκίνησε έρευνα για το θέμα, μετά τις δηλώσεις ορισμένων δυτικών πολιτικών έχει προκαλέσει αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της διαδικασίας και της απόφασης.

Η χειρονομία που έκανε ο παίκτης μας δεν έχει σε καμία περίπτωση πολιτικό χαρακτήρα, συμβολίζει την τουρκικότητα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο εδώ και αιώνες. Αυτή η ποινή είναι εντελώς απαράδεκτη».

Ο πρόεδρος Ερντογάν σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στο αεροσκάφος επιστρέφοντας από το Καζακστάν θα παρακολουθήσει τον σημερινό αγώνα στο Βερολίνο ο οποίος αρχίσει στις 10 ώρα Ελλάδος. Σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων για την τιμωρία του Ντεμιράλ εξαιτίας της χειρονομίας των Γκρίζων Λύκων ο τούρκος πρόεδρος απάντησε: «Λέει κανείς ότι οι Γερμανοί έχουν έναν αετό στη φανέλα τους; Λέει κανείς ότι οι Γάλλοι έχουν έναν κόκορα στη φανέλα τους; Γιατί ταράζεστε;»

