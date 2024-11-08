ΥΠΕΝ: Επενδύσεις για εγχώρια παραγωγή «πράσινων» αεροπορικών καυσίμων

Σχέδιο για την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (Sustainable Aviation Fuels, SAF) προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο να καλυφθούν από εγχώριους πόρους οι υποχρεωτικοί στόχοι που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς την προσθήκη SAF στα καύσιμα που χρησιμοποιούν τα αεροπλάνα.

Όπως ανέφερε χθες η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου σε σχετικό συνέδριο που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το ΥΠΕΝ προχώρησε τον προηγούμενο μήνα σε προκοινοποίηση αιτήματος προς την γενική διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, προκειμένου να επιτραπεί η κρατική στήριξη στις επενδύσεις που απαιτούνται για την παραγωγή αυτών των καυσίμων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και γενικό διευθυντή του ΚΑΠΕ Δημήτρη Καρδοματέα, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει από το 2025 υποχρεωτική πρόσμειξη SAF σε ποσοστό 2% στα αεροπορικά καύσιμα, το οποίο για τη χώρα μας θα καλυφθεί με εισαγωγές SAF που παράγεται από ενεργειακά φυτά, καθώς η εγχώρια παραγωγή βιοκαυσίμων δεν επαρκεί. Όμως από το 2030 το ποσοστό ανεβαίνει στο 6% με πρόσθετη υποχρέωση το 1,2% να μην προέρχεται από καλλιέργειες βιοκαυσίμων αλλά από e-fuels. Δηλαδή καύσιμα που παράγονται με την πρόσμιξη υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα. Το υδρογόνο παράγεται με ηλεκτρόλυση νερού (αν η πηγή της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανανεώσιμη τότε το υδρογόνο είναι πράσινο) ενώ το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να εξαδσφαλιστεί από τη δέσμευση των αέριων ρύπων που παράγουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες (π.χ. τσιμεντοβιομηχανίες, διυλιστήρια κ.α.).

Σημειώνεται ότι η το ποσοστό των SAF στα αεροπορικά καύσιμα αυξάνεται περαιτέρω το 2050 σε 70% από το οποίο το 35% θα είναι e-fuels.

Ωστόσο επί του παρόντος το κόστος παραγωγής τόσο για τα SAF που προέρχεται από βιοκαύσιμα όσο και -κυρίως- για τα e-fuels είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το κόστος των συμβατικών καυσίμων.

