Τυνησία: Μεγάλες διαδηλώσεις σε Γκαμπές και Τύνιδα

Χιλιάδες πολίτες κατέκλυσαν και σήμερα τους δρόμους της παραθαλάσσιας πόλης Γκαμπές στην Τυνησία, συνεχίζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα κατά της ρύπανσης από τη κρατική βιομηχανία φωσφορικού άλατος Chemical Group (CGT).

Η κλιμάκωση των διαμαρτυριών αυξάνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Καΐς Σάγεντ, ο οποίος ανησυχεί για το ενδεχόμενο εξάπλωσης της αναταραχής και σε άλλες περιοχές. Η κυβέρνηση, ήδη αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καλείται να ισορροπήσει μεταξύ της προστασίας της δημόσιας υγείας και της διατήρησης της παραγωγής φωσφορικών, που αποτελούν πολύτιμο φυσικό πόρο για τη χώρα.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Θέλουμε να ζήσουμε» και «Η Γκαμπές φωνάζει βοήθεια», πραγματοποιώντας πορεία προς το προάστιο Τσατ Εσαλάμ, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο χημικών. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει το πλήθος όταν πλησίασε τις εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε και στην πρωτεύουσα Τύνιδα, ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους κατοίκους της Γκαμπές. Οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά αναπνευστικά προβλήματα, οστεοπόρωση και καρκίνους, εξαιτίας των τοξικών αερίων που εκπέμπουν οι βιομηχανίες της περιοχής.

Η νέα έξαρση των διαμαρτυριών ξέσπασε όταν δεκάδες μικροί μαθητές εμφάνισαν αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω τοξικών καπνών από εργοστάσιο παραγωγής φωσφορικών οξέων και λιπασμάτων.

Η Chemical Group (CGT) δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters για σχολιασμό σχετικά με την κατάσταση στη Γκαμπές.

Ένας από τους διαδηλωτές, ο Χαϊρεντίν Ντίμπα, τόνισε: «Σήμερα, η φωνή μας θα είναι δυνατή και θα αντηχεί μέχρι να σταματήσει αμέσως αυτό το έγκλημα».

Ο πρόεδρος Σάγεντ έχει χαρακτηρίσει πρόσφατα την κατάσταση στη Γκαμπές ως «περιβαλλοντική δολοφονία», αποδίδοντας την ευθύνη σε εγκληματικές επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων. Ως πρώτο μέτρο, ζήτησε από τα αρμόδια υπουργεία να συντηρήσουν τα εργοστάσια ώστε να σταματήσουν οι διαρροές.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές απορρίπτουν τις προσωρινές λύσεις και απαιτούν το οριστικό κλείσιμο και τη μετεγκατάσταση των βιομηχανικών μονάδων.

Σύμφωνα με περιβαλλοντικές οργανώσεις, τόνοι βιομηχανικών αποβλήτων απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα στο Τσατ Εσαλάμ, με αποτέλεσμα να έχει επηρεαστεί σοβαρά η θαλάσσια ζωή. Οι τοπικοί ψαράδες αναφέρουν σημαντική μείωση των αλιευμάτων, που αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για πολλούς κατοίκους της περιοχής.

