Μια αμερικανική εταιρεία έχει σχεδιάσει ένα νέο είδος ξύλου που, όπως ισχυρίζεται, έχει έως και 10 φορές μεγαλύτερη αναλογία αντοχής προς βάρος από τον χάλυβα, ενώ είναι έως και έξι φορές ελαφρύτερο, σημειώνει το CNN.

Το «Superwood» μόλις κυκλοφόρησε ως εμπορικό προϊόν, κατασκευασμένο από την InventWood, μια εταιρεία που συνιδρύθηκε από τον επιστήμονα Liangbing Hu.

Πάνω από μια δεκαετία πριν, ο Hu ξεκίνησε μια προσπάθεια να ανακαλύψει εκ νέου ένα από τα παλαιότερα δομικά υλικά που είναι γνωστά στην ανθρωπότητα. Ενώ εργαζόταν στο Κέντρο Καινοτομίας Υλικών του Πανεπιστημίου του Maryland, ο Hu, ο οποίος είναι τώρα καθηγητής στο Yale, βρήκε καινοτόμους τρόπους για να επανασχεδιάσει το ξύλο. Το έκανε ακόμη και διαφανές, αφαιρώντας μέρος ενός από τα βασικά συστατικά του, τη λιγνίνη, η οποία δίνει στο ξύλο το χρώμα του και μέρος της αντοχής του.

Πιο ανθεκτικό

Ο πραγματικός στόχος του, ωστόσο, ήταν να κάνει το ξύλο πιο ανθεκτικό, χρησιμοποιώντας κυτταρίνη, το κύριο συστατικό των φυτικών ινών.

Η σημαντική ανακάλυψη έγινε το 2017, όταν ο Hu ενίσχυσε για πρώτη φορά το κανονικό ξύλο με χημική επεξεργασία για να βελτιώσει τη φυσική κυτταρίνη του, καθιστώντας το ένα καλύτερο δομικό υλικό.

Το ξύλο πρώτα βράστηκε σε νερό και επιλεγμένα χημικά, και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε θερμή πίεση για να καταρρεύσει σε κυτταρικό επίπεδο, καθιστώντας το σημαντικά πιο πυκνό. Στο τέλος της διαδικασίας που διήρκεσε μια εβδομάδα, το ξύλο που προέκυψε είχε αναλογία αντοχής προς βάρος «υψηλότερη από αυτή των περισσότερων δομικών μετάλλων και κραμάτων», σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Τώρα, μετά από χρόνια τελειοποίησης της διαδικασίας από τον Hu και την κατάθεση πάνω από 140 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, το Superwood έχει κυκλοφορήσει στο εμπόριο.

«Από χημική και πρακτική άποψη, είναι ξύλο», εξήγησε ο Alex Lau, Διευθύνων Σύμβουλος της InventWood. Στα κτίρια, αυτό θα επέτρεπε την κατασκευή δομών που θα ήταν έως και τέσσερις φορές ελαφρύτερες από τις σημερινές, είπε ο Lau, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν πιο ανθεκτικές στους σεισμούς, καθώς και πιο εύκολες για τα θεμέλια, καθιστώντας την κατασκευή ταχύτερη και ευκολότερη.

«Μοιάζει ακριβώς με ξύλο και όταν το δοκιμάζεις, συμπεριφέρεται όπως το ξύλο», πρόσθεσε ο Lau, «εκτός από το ότι είναι πολύ πιο ανθεκτικό και καλύτερο από το ξύλο σε σχεδόν κάθε πτυχή που έχουμε δοκιμάσει».

