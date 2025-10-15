Έναν εξαιρετικά σπάνιο αστακό έπιασε ένας ψαράς ανοικτά των ακτών της Μασαχουσέτης, προκαλώντας τον ενθουσιασμό. Ο ασυνήθιστος θηλυκός αστακός έχει ένα φανταχτερό μοτίβο «calico» - έντονο πορτοκαλί με πινελιές μαύρου και κίτρινου - σαν στίγματα ή φακίδες - και είναι τρομερά εντυπωσιακός

Οι πιθανότητες να πιαστεί ένας αστακός calico πιστεύεται ότι είναι μόνο μία στα 30 εκατομμύρια, σύμφωνα με τοπικούς ειδικούς, οι οποίοι ονόμασαν τον αστακό Jackie.

Ένα τόσο ασυνήθιστο μοτίβο κάνει αυτούς τους αστακούς περιζήτητους από ενυδρεία και εστιατόρια με αστέρια Michelin, αλλά ευτυχώς για την Jackie, δωρήθηκε στο Κέντρο Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου Northeastern στο Nahant.

Meet Jackie (short for jack-o’-lantern), a rare orange and black lobster at Northeastern University’s Marine Science Center. https://t.co/zHJjDEFq8c pic.twitter.com/1hvaGB3gmP — Popular Science (@PopSci) October 14, 2025

Οι έντονες αποχρώσεις της Jackie προέρχονται από ένα μοναδικό μείγμα χημικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ασταξανθίνης, η οποία κάνει τους αστακούς κόκκινους και τις γαρίδες ροζ.

«Κανονικά, οι αστακοί που βλέπουμε είναι κοκκινωποί, καφέ ή λίγο πρασινωποί», δήλωσε η Sierra Munoz, εκπαιδευτικός επιστημών στο κέντρο του Πανεπιστημίου Northeastern.

«Στον αστακό calico, η ασταξανθίνη συνδυάζεται με άλλες χρωστικές και πρωτεΐνες με έναν πραγματικά μοναδικό τρόπο.Της δίνει αυτό το πραγματικά σπάνιο είδος στίγματος ή φακίδων».

Η Τζάκι έχει επίσης μια ανεπαίσθητη μπλε πινελιά στις αρθρώσεις της, χάρη στην παρουσία της πρωτεΐνης κρουστακυανίνη.

Αυτό καθιστά τον αστακό calico ακόμη πιο σπάνιο από το άλλο «αστέρι» του κέντρου Θαλάσσιων Επιστημών, τον μπλε αστακό «Ποσειδώνα».

Οι πιθανότητες να πιαστεί ένας από αυτούς είναι περίπου μία στα δύο εκατομμύρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.