Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει με ολοένα και ταχύτερο ρυθμό, προειδοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) σε μία από τις τελευταίες εκθέσεις του.

Αναφέρει ότι, μεταξύ 2006 και 2018, τα επίπεδα αυξήθηκαν κατά 3,7 χιλιοστά ετησίως, περισσότερο από δύο φορές ταχύτερα από ό,τι κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

Εάν οι εκπομπές αερίων παραμείνουν υψηλές, η στάθμη της θάλασσας θα μπορούσε να φτάσει μεταξύ 0,63 και 1,02 μέτρων έως το 2100, σημειώνει το Euronews.

Οι προσομοιώσεις του ΕΕΑ έλαβαν επίσης υπόψη το χειρότερο σενάριο: μια ταχεία διάλυση του πολικού στρώματος πάγου. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση της στάθμης της θάλασσας έως και πέντε μέτρα μέχρι το 2150 και θά έθετε σε κίνδυνο κάποιες από τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης.

Sveti Stefan

Ποιες παραλίες κινδυνεύουν

1. Το πιο απειλούμενο σημείο μεταξύ των παραλιών με την υψηλότερη βαθμολογία φαίνεται να είναι το Sveti Stefan, στις ακτές της Αδριατικής του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με έρευνα της ολλανδικής εταιρείας κλιματικών λύσεων Reinders Corporation.

Είναι ένα εμβληματικό, μικροσκοπικό νησιωτικό θέρετρο που συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μόνο μέσω ενός στενού διαδρόμου. Μέχρι το τέλος του αιώνα, η περιοχή θα μπορούσε να υποστεί απώλεια ακτογραμμής άνω των 200 μέτρων (213,58).

2. Στη δεύτερη θέση βρίσκουμε το Πόρτο Τζούνγκο της Ιταλίας, στη Σαρδηνία. Μία από τις πιο παρθένες αμμώδεις εκτάσεις της Μεσογείου θα μπορούσε να χάσει έως και 107 μέτρα ακτογραμμής.

Το Πόρτο Τζούνγκο είναι γνωστό ως «τροπική παραλία στη μέση της Μεσογείου», με «ρηχό και αμμώδη βυθό ιδανικό για οικογένειες με παιδιά». Η παραλία βρίσκεται ανάμεσα σε ακρωτήρια που λειτουργούν ως φυσικό φράγμα ανέμου και περιβάλλεται από αμμόλοφους.

Praia de Benagil

3. Η Praia de Benagil της Πορτογαλίας είναι η τρίτη σε κίνδυνο. Η περιοχή, γνωστή για τα εμβληματικά σπήλαια, η οποία ήδη μαστίζεται από τον υπερτουρισμό, θα μπορούσε να υποστεί παράκτια διάβρωση σχεδόν 70 μέτρων.

Οι εκκλήσεις για καλύτερη ρύθμιση των τουριστικών ροών οδήγησαν σε περιορισμούς στις ιστιοπλοϊκές εκδρομές. Ο χρόνος επίσκεψης στο σπήλαιο έχει επίσης περιοριστεί σε δύο λεπτά ανά σκάφος.

4. Οι ακτές της Βόρειας Ευρώπης αντιμετωπίζουν επίσης σημαντικούς κινδύνους. Το μαγευτικό νησί Værøy, όπου βρίσκεται μια από τις πιο απομακρυσμένες κοινότητες της Νορβηγίας, θα μπορούσε να υποστεί μείωση της ακτογραμμής κατά 58 μέτρα.

Το νησί είναι επίσης ένας παράδεισος για τους πεζοπόρους, προσφέροντας διαδρομές προς εγκαταλελειμμένα χωριά και ανθρώπινα κρησφύγετα που χρονολογούνται έως και 6.000 χρόνια πριν.

5. Ο κόλπος Keem, μια πρώην περιοχή ψαρέματος καρχαριών στο νησί Achill, που ορίζεται από το Lonely Planet ως «μία από τις πιο ένδοξες, απομονωμένες παραλίες της Ιρλανδίας», είναι η επόμενη στη λίστα.

Αυτή η μικροσκοπική έκταση λευκής άμμου κινδυνεύει να χάσει 40 μέτρα έως το 2100. Το Climate Ireland αναφέρει ότι η άνοδος της στάθμης της θάλασσας «αναμένεται να αυξηθεί για όλες τις παράκτιες περιοχές της Ιρλανδίας», συμπεριλαμβανομένων «παράκτιων πόλεων όπως το Κορκ, το Δουβλίνο, το Γκάλγουεϊ και το Λίμερικ».

6. Είναι γνωστή ως ένας από τους πιο επικίνδυνους προορισμούς της Ισλανδίας, με κύματα που φτάνουν έως και τα 40 μέτρα ύψος. «Όταν ένα κύμα του ωκεανού σας αρπάζει, μπορεί να σας ρίξει βίαια στο παγωμένο νερό και την βραχώδη ακτογραμμή», λέει το Visit Iceland για την παραλία Reynisfjara.

Αυτό το ηφαιστειακό σημείο με μαύρη άμμο είναι το έκτο στη λίστα, με προβλεπόμενη απώλεια άνω των 35 μέτρων. Τα κύματα, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος κίνδυνος. «Πρόσθετοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις», ιδιαίτερα στην ανατολική πλευρά της παραλίας.

Κυανή Ακτή

7. Οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τη Γαλλική Ριβιέρα τα τελευταία χρόνια μπορεί να έχουν αρχίσει να παρατηρούν την παρουσία πινακίδων που προειδοποιούν τους τουρίστες για τον κίνδυνο τσουνάμι. Αν και αυτή η περιοχή δεν έχει ακόμη επηρεαστεί από τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κίνδυνος ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι ήδη υπαρκτός.

Η μελέτη Reinders προβλέπει διάβρωση σχεδόν 35 μέτρων έως το 2100 στην Plage des Marinières, μία από τις παραλίες ελεύθερης πρόσβασης με την υψηλότερη βαθμολογία γύρω από τη Νίκαια. Αυτό το όμορφο και στενό τμήμα μήκους 700 μέτρων βρίσκεται δίπλα στην εμβληματική σιδηροδρομική γραμμή που ελίσσεται κατά μήκος της Κυανής Ακτής από τα ιταλικά σύνορα στη Βεντιμίλια μέχρι τις Κάννες.

8. Οι λάτρεις της θάλασσας κοντά στο Ντουμπρόβνικ, στην Κροατία, δύσκολα βρίσκουν κάτι καλύτερο από την παραλία Pasjača. Ψηφίστηκε ως η 39η καλύτερη παραλία στον κόσμο πριν από δύο χρόνια και έχει μια ειδυλλιακή, απομονωμένη χρυσαφένια αμμουδιά που βρίσκεται ανάμεσα σε ένα φόντο επιβλητικών βράχων με θέα σε κρυστάλλινα νερά.

Ωστόσο, το σχετικά στενό της μέγεθος -το σημείο έχει μήκος μόνο 80 μέτρα- αυξάνει τον κίνδυνο η παραλία να σβήσει εντελώς σε 100 χρόνια, με προβλεπόμενη απώλεια ακτογραμμής 31 μέτρων.

Ντουμπρόβνικ

9. Η Κορνουάλη είναι μια από τις πιο εκτεθειμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Ο κόλπος Kynance, διάσημος για τους βράχους και τις λευκές αμμουδιές του, κατατάσσεται ένατος στη μελέτη Reinders, με πιθανή διάβρωση 30 μέτρων.

Οι άμπωτες συχνά αποκαλύπτουν μια σειρά από κολπίσκους και διασυνδεδεμένες σπηλιές. Η περιοχή είναι επίσης ένα αγαπημένο μέρος για πεζοπορία στους ντόπιους λόγω ενός δημοφιλούς παράκτιου μονοπατιού μήκους άνω των 2,5 χιλιομέτρων που συνδέει το Kynance και το Lizard Point.

10. Κλείνοντας την πρώτη δεκάδα, η Anse de l'Argent Faux της Γαλλίας («Κόλπος των Ψεύτικων Ασημιών») κινδυνεύει να χάσει 28,38 μέτρα. Ο θρύλος λέει ότι το μέρος πήρε το όνομά του από τους παραχαράκτες νομισμάτων που δρούσαν εκεί τον 18ο αιώνα.

Σήμερα, είναι επίσης γνωστός ως Baie des Milliardaires («Κόλπος των Δισεκατομμυριούχων»), λόγω της ροής των γιοτ και της παρουσίας πολυτελών κτιρίων. Ωστόσο, είναι επίσης προσβάσιμο με τα πόδια μέσω ενός στενού μονοπατιού. Παρά την σημαντική τουριστική παρουσία, οι ντόπιοι λένε ότι το μέρος έχει «διατηρηθεί ως εκ θαύματος» και παραμένει ένα από τα πιο «άγρια» σημεία κοντά στην Αντίμπ, συχνά προτιμώμενο από το λαμπερό Ζουάν-λε-Πεν.

Κορνουάλη

