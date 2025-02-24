Tα «αδύνατα δυνατά» γίνονται από σχετικούς φορείς και οργανώσεις όσον αφορά περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες στα Ιωάννινα.

Κάθε είδους απορρίμματα «ψάρεψαν» πρόσφατα από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας των επτά εκατομμυρίων χρόνων, δύτες που βούτηξαν για λογαριασμό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Το τι περιλαμβάνεται στους τόνους αντικειμένων που ανασύρθηκαν είναι αδιανόητο.

Όπως αναφέρει η Κατερίνα Χιωτέλη, Προϊστάμενη Μονάδας Διαχείρισης ΟΦΥΠΕΚΑ στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, ο καθαρισμός αυτός αποτέλεσε μια εμβληματική δράση σε συνεργασία με την ομάδα δυτών που ήταν ανάδοχος του έργου.

Οι εργασίες διήρκεσαν δύο μήνες περίπου.

Καθημερινά γίνονταν καταδύσεις από τις 8 μέχρι τις 4 το πρωί.

Εντύπωση προκαλεί πως από τον βυθό ανασύρθηκε μεγάλος όγκος αντικειμένων μεταξύ των οποίων μια άμαξα, ένα αναπηρικό αμαξίδιο, μοτοσυκλέτες, ποδήλατα, βάρκες, πολεμικό υλικό έως και κράνη του γερμανικού στρατού.

Πηγή: skai.gr

