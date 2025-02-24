«Όλοι Μαζί Μπορούμε»: Αγώνες για το περιβάλλον - 30 Μαρτίου – 13 Απριλίου – 4 Μαΐου

Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη των εγγραφών για τους αγώνες δρόμου του «Όλοι Μαζί Μπορούμε».

Επιστρέφουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, έτοιμοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για έναν κοινό σκοπό: την αναδάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σε τρεις ξεχωριστές τοποθεσίες της Αττικής και στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για την αγορά δέντρων, τα οποία θα φυτευτούν στις περιοχές που θα τρέξουμε, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μας.

Οι ημερομηνίες των αγώνων είναι:

30 Μαρτίου στην Πάρνηθα

13 Απριλίου στον Υμηττό

4 Μαΐου στη Λίμνη Μαραθώνα

Και φέτος, οι αγώνες περιλαμβάνουν τρεις διαδρομές για όλες τις ηλικίες και ικανότητες:

10 χλμ.

5 χλμ.

1 χλμ. για παιδιά

Το κόστος συμμετοχής είναι 10 ευρώ για τους ενήλικες, ενώ για τα παιδιά έως 12 ετών, η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν ατομική χρονομέτρηση και θα παραλάβουν ένα αναμνηστικό t-shirt του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Ελάτε να τρέξουμε μαζί για το μέλλον του πλανήτη μας! Αφήστε το αποτύπωμά σας και προσφέρετε στις επόμενες γενιές το περιβάλλον που τους αξίζει.

Δηλώστε συμμετοχή σήμερα και τρέξτε για έναν καλύτερο κόσμο!

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: https://www.oloimaziboroume.gr/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.