Περισσότερες από 700.000 χελώνες Olive Ridley βγήκαν την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου στην παραλία Rushikulya στο ανατολικό κρατίδιο Odisha της Ινδίας για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ για το ετήσιο αυτό μαζικό γεγονός ωοτοκίας, γνωστό και ως Arribada, το οποίο είναι ένα μοναδικό φαινόμενο ωοτοκίας κοινό για αυτό το είδος θαλάσσιων χελωνών.

Η μαζική ωοτοκία ξεκίνησε στις 15 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον γραμματέα της ομάδας προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Rushikulya, Rabindranath Sahu.

Record-breaking 6.41 L Olive Ridley Turtles have arrived at Rushikulya for the arribada!

To ensure smooth nesting, 5 km stretch has been fenced, joint sea patrolling intensified & nearby establishments urged to dim lights till hatchlings move out to sea.#OliveRidley #Arribada pic.twitter.com/HaR3XbxTEX — Prem Kumar Jha (@Prem_CWLWOdisha) February 22, 2025

Οι αρχές έχουν περιφράξει τα όρια της περιοχής όπου φωλιάζουν οι χελώνες, μία από τις μικρότερες θαλάσσιες χελώνες του κόσμου. Μόλις φτάσουν στην παραλία, τα θηλυκά σκάβουν μια τρύπα στην άμμο όπου θα γεννήσουν περισσότερα από 100 αυγά, τα οποία θα εκκολαφθούν περίπου 50 ημέρες αργότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Η θαλάσσια χελώνα Olive Ridley, που πήρε το όνομά της από το λαδοπράσινο καβούκι της, έχει καταχωριθεί ως απειλούμενη από την Παγκόσμια Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης λόγω της μείωσης του αριθμού της.

Πηγή: skai.gr

