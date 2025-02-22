Μπροστά σε μια επικίνδυνη κατάσταση βρίσκονται κάτοικοι στο Μπουριτικούπου στην πολιτεία Μαρανάο Βραζιλίας όπου λόγω διάβρωσης του εδάφους η γη ανοίγει στα δύο, καταπίνοντας στην κυριολεξία, σπίτια.

Αρκετά κτίρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian έχουν ήδη καταστραφεί και περίπου 1.200 άνθρωποι από έναν πληθυσμό 55.000 κατοίκων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους σε μια άβυσσο, που διαρκώς διευρύνεται.

This town in Brazil is facing a growing crisis as massive sinkholes inch toward homes, prompting a state of emergency: pic.twitter.com/Z3cbSvUjuf — DW News (@dwnews) February 22, 2025

Οι βροχές διαβρώνουν σιγά-σιγά τα εδάφη που γίνονται ευάλωτα λόγω της αμμώδους φύσης τους, καθώς και ενός συνδυασμού κακοσχεδιασμένων οικοδομικών εργασιών και αποψίλωσης των δασών.

«Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, οι διαστάσεις έχουν επεκταθεί εκθετικά, πλησιάζοντας ουσιαστικά πιο κοντά στις κατοικίες», ανέφερε ένα έκτακτο διάταγμα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση της πόλης νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τις καταβόθρες.

Brazil Sinkhole LIVE: Huge Sinkholes Appear in Brazil's Buriticupu City in Amazon Rainforest | N18G https://t.co/bP2otJPNWN — Firstpost (@firstpost) February 22, 2025

Το φαινόμενο αποτελεί κλιμάκωση ενός προβλήματος που οι κάτοικοι του Buriticupu παρακολουθούν να εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς οι βροχές διαβρώνουν σιγά-σιγά τα εδάφη που γίνονται ευάλωτα λόγω της αμμώδους φύσης τους, καθώς και ενός συνδυασμού κακοσχεδιασμένων οικοδομικών εργασιών και αποψίλωσης των δασών.

Buriticupu, a city in Brazil's Amazon, has declared a state of emergency as massive sinkholes threaten homes. Several buildings are destroyed, and 1,200 people face displacement.pic.twitter.com/VLdqPglsVj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) February 22, 2025

Οι μεγάλες διαβρώσεις του εδάφους είναι γνωστές στη Βραζιλία ως «voçoroca», μια λέξη ιθαγενούς προέλευσης που σημαίνει «σκίζω τη γη» και είναι ισοδύναμη με τις καταβόθρες.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται σε περιόδους με έντονες βροχοπτώσεις, λέει ο Marcelino Farias, γεωγράφος και καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Maranhao.

Η Antonia dos Anjos, η οποία ζει στο Buriticupu εδώ και 22 χρόνια, φοβάται ότι σύντομα θα εμφανιστούν και άλλες καταβόθρες. «Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ακριβώς μπροστά μας και κανείς δεν ξέρει πού έχει ανοίξει αυτή η τρύπα από κάτω», δήλωσε η 65χρονη.

Ο γραμματέας δημοσίων έργων του Buriticupu και μηχανικός, Lucas Conceiçao, δήλωσε ότι ο δήμος σαφώς δεν έχει την ικανότητα να βρει λύσεις για την πολύπλοκη κατάσταση με τις καταβόθρες.

«Τα προβλήματα αυτά κυμαίνονται από τις διαδικασίες διάβρωσης μέχρι την απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή κινδύνου», είπε.

