Άνοιξε η γη σε πόλη στον Αμαζόνιο λόγω διαβρώσεων- «Καταπίνει» σπίτια (Βίντεο)

Οι αρχές μιας πόλης στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά το άνοιγμα τεράστιων λάκκων που «καταπίνουν» εκατοντάδες σπίτια

Αμαζόνιος

Μπροστά σε μια επικίνδυνη κατάσταση βρίσκονται κάτοικοι στο Μπουριτικούπου στην πολιτεία Μαρανάο Βραζιλίας όπου λόγω διάβρωσης του εδάφους η γη ανοίγει στα δύο, καταπίνοντας στην κυριολεξία, σπίτια.

Αρκετά κτίρια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian έχουν ήδη καταστραφεί και περίπου 1.200 άνθρωποι από έναν πληθυσμό 55.000 κατοίκων κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους σε μια άβυσσο, που διαρκώς διευρύνεται.

Οι βροχές διαβρώνουν σιγά-σιγά τα εδάφη που γίνονται ευάλωτα λόγω της αμμώδους φύσης τους, καθώς και ενός συνδυασμού κακοσχεδιασμένων οικοδομικών εργασιών και αποψίλωσης των δασών.

«Στο διάστημα των τελευταίων μηνών, οι διαστάσεις έχουν επεκταθεί εκθετικά, πλησιάζοντας ουσιαστικά πιο κοντά στις κατοικίες», ανέφερε ένα έκτακτο διάταγμα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση της πόλης νωρίτερα αυτόν τον μήνα για τις καταβόθρες.

Το φαινόμενο αποτελεί κλιμάκωση ενός προβλήματος που οι κάτοικοι του Buriticupu παρακολουθούν να εξελίσσεται τα τελευταία 30 χρόνια, καθώς οι βροχές διαβρώνουν σιγά-σιγά τα εδάφη που γίνονται ευάλωτα λόγω της αμμώδους φύσης τους, καθώς και ενός συνδυασμού κακοσχεδιασμένων οικοδομικών εργασιών και αποψίλωσης των δασών. 

Οι μεγάλες διαβρώσεις του εδάφους είναι γνωστές στη Βραζιλία ως «voçoroca», μια λέξη ιθαγενούς προέλευσης που σημαίνει «σκίζω τη γη» και είναι ισοδύναμη με τις καταβόθρες.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται σε περιόδους με έντονες βροχοπτώσεις, λέει ο Marcelino Farias, γεωγράφος και καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Maranhao.

Η Antonia dos Anjos, η οποία ζει στο Buriticupu εδώ και 22 χρόνια, φοβάται ότι σύντομα θα εμφανιστούν και άλλες καταβόθρες. «Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ακριβώς μπροστά μας και κανείς δεν ξέρει πού έχει ανοίξει αυτή η τρύπα από κάτω», δήλωσε η 65χρονη.

Ο γραμματέας δημοσίων έργων του Buriticupu και μηχανικός, Lucas Conceiçao, δήλωσε ότι ο δήμος σαφώς δεν έχει την ικανότητα να βρει λύσεις για την πολύπλοκη κατάσταση με τις καταβόθρες.

«Τα προβλήματα αυτά κυμαίνονται από τις διαδικασίες διάβρωσης μέχρι την απομάκρυνση των ανθρώπων που βρίσκονται στην περιοχή κινδύνου», είπε.

