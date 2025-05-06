Το «καμπανάκι» κρούουν σε έκθεσή τους οι Financial Times προειδοποιώντας ότι αρκετές πυκνοκατοικημένες πόλεις κινδυνεύουν τόσο από καύσωνες όσο και από πλημμύρες, ανάμεσά τους και η Αθήνα.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Άμστερνταμ, το Χιούστον και η Νέα Υόρκη κινδυνεύουν να πληγούν από πλημμύρες, ενώ το Όστιν διατρέχει υψηλό κίνδυνο θανατηφόρων πυρκαγιών.

Εκτός από την Αθήνα, Λισαβόνα, τη Νάπολη και Κράιστσερτς ανήκουν επίσης στις περιοχές που κινδυνεύουν από καύσωνες και πλημμύρες.

Όπως λένε οι ειδικοί, δεν γνωρίζουν πότε θα μπορούσαν να συμβούν αυτές οι καταστροφές, ωστόσο, πολλές από αυτές τις πόλεις έχουν ήδη φτάσει επικίνδυνα κοντά στην καταστροφή.

«Τον επόμενο χρόνο θα ξεσπάσει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα καταστρέψει μια μεγάλη κοινότητα.Αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία ιδέα πού θα συμβεί αυτό»δήλωσε ο Γκιγιέρμο Ρέιν, καθηγητής πυροσβεστικής στο Imperial College London , μιλώντας στους Financial Times.

Οι επιστήμονες αναφέρονται και σε κάποιες «τυχερές» πόλεις που δεν είχαν βιώσει μέχρι στιγμής κάποιο ακραίο κλιματικό φαινόμενο. Πρόκειται για περιοχές όπου η φυσική γεωγραφία, οι κλιματικές συνθήκες και ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχουν συνδυαστεί για να δημιουργήσουν έναν εξαιρετικό κίνδυνο.

Οι Financial Times φέρνουν ως παράδειγμα την πυρκαγιά που ξέσπασε τον περασμένο Αύγουστο στην Αθήνα η οποία έφτασε μέχρι τα περίχωρα της πόλης και συγκεκριμένα στο πάτημα Χαλανδρίου. Στην πραγματικότητα οι φλόγες σταμάτησαν λίγο πριν φτάσουν στο κέντρο της πόλης, όπου θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Ο Δρ. Τόμας Σμιθ, ειδικός στην περιβαλλοντική γεωγραφία από το London School of Economics and Political Science, δήλωσε στους Financial Times: «Αυτό που έλειπε ήταν το στοιχείο του ανέμου».

Αν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, όπως οι άνεμοι της Σάντα Άνα που προκάλεσαν τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, η κατάσταση μπορεί θα ήταν πολύ πιο σοβαρή.

Ενώ η κλιματική αλλαγή δεν προκαλεί άμεσα πυρκαγιές, καθιστά τις συνθήκες για έντονες πυρκαγιές σημαντικά πιο πιθανές.

Οι κίνδυνοι πυρκαγιάς αυξάνονται από το θερμαινόμενο κλίμα, το οποίο δημιουργεί ξηρή βλάστηση, ακραίες υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Το World Weather Attribution - ένα δίκτυο ερευνητών από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές χώρες - προειδοποίησε ότι οι ζεστές, ξηρές και θυελλώδεις συνθήκες που οδήγησαν στις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ήταν περίπου 35% πιο πιθανές λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο ασυνήθιστα ζεστός ανοιξιάτικος καιρός σημαίνει ότι η χώρα έχει ήδη ξεπεράσει το ρεκόρ για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές.

Από τις αρχές του 2025, περισσότερα από 113 τετραγωνικά μίλια (292 τετραγωνικά χιλιόμετρα ή 29.200 εκτάρια) γης έχουν καεί από πυρκαγιές που μαίνονται σε όλη τη χώρα.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές που αποτελούν απειλή για τις πόλεις που παραμένουν σε στασιμότητα σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με ανάλυση της Moody's, περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες που προκαλεί η υπερχείλιση ποταμών ή από ξαφνικές πλημμύρες.

Στις ΗΠΑ, το Ντάλας, το Χιούστον, την Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και το Σακραμέντο διατρέχουν ακραίο κίνδυνο πλημμυρών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το Ντάλας, ειδικότερα, απειλείται ιδιαίτερα από πλημμύρες λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης της πόλης.

Πηγή: skai.gr

