Οι επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί «αλλαγές θερμοκρασίας» σε όλο τον κόσμο.

Αυτά τα έντονα γεγονότα, που ορίζονται ως «ξαφνικές αλλαγές από το εξαιρετικά ζεστό στο κρύο ή αντίστροφα», μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο έχει κάνει τις αλλαγές θερμοκρασίας πιο συχνές, έντονες και ταχύτερες για πάνω από το 60% των παγκόσμιων περιοχών από το 1961, όπως μεταδίδει η dailymail.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που κινδυνεύουν θα μπορούσε να αυξηθεί πάνω από 100% μέχρι το τέλος του αιώνα, εάν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται.

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι οι αλλαγές της θερμοκρασίας μπορούν «να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών και ακόμη και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία».

Οι χώρες με χαμηλό εισόδημα θα πληγούν περισσότερο καθώς η έκθεση τους σε αλλαγές θερμοκρασίας εκτιμάται τέσσερις έως έξι φορές παραπάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στη μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, οι ερευνητές γράφουν: «Η κλιματική αλλαγή οδηγεί σε πιο συχνές και πιο σοβαρές αλλαγές της θερμοκρασίας, όπως οι ζεστές μέρες του χειμώνα που ακολουθούνται από ξαφνικό κρύο.»

Η «ψευδή» άνοιξη

Λόγω των ξαφνικών αλλαγών της θερμοκρασίας, ακόμη και οι σχετικά ήπιες θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα.

Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2012, περιοχές της Βόρειας Αμερικής επλήγησαν από μια αλλαγή κατά την οποία η θερμοκρασία αυξήθηκε από -10°C (14°F) σε πάνω από 5°C (41°F). Αυτή η αλλαγή προκάλεσε μια «ψευδή άνοιξη» που προκάλεσε την πρώιμη άνθηση των καλλιεργειών, οι οποίες καταστράφηκαν μετά από το κρύο.

Ομοίως, τον Σεπτέμβριο του 2020 στα Βραχώδη Όρη σημειώθηκε ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας και συγκεκριμένα καταγράφηκε καύσωνας και μετά έντονες χιονοπτώσεις.

Οι πτώσεις της θερμοκρασίας περίπου 20°C (36°F) σε μία μόνο ημέρα προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, υλικές ζημιές και διαταραχές στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με την dailymail, οι πτώσεις θερμοκρασίας δεν είναι νέο φαινόμενο, ούτε προκαλούνται άμεσα από το θερμαινόμενο κλίμα. Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συχνότητα και η ένταση των κλιματικών αλλαγών αυξάνονται ενώ η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να θερμαίνει τον πλανήτη.

Αυτό συμβαίνει επειδή η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο καθιστά πιο συχνές τις συνθήκες που απαιτούνται για μια αλλαγή θερμοκρασίας.

