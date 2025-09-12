Ο Δήμος Αποκορώνου προχώρησε σήμερα σε κατάθεση αίτησης ακύρωσης των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τη νέα γραμμή υψηλής τάσης Χανιά-Δαμάστα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η συγκεκριμένη προσφυγή έρχεται ως απάντηση στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί τα τελευταία χρόνια για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή ξεπερνά τα όρια μιας απλής νομικής διαδικασίας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Είναι πράξη ευθύνης, αξιοπρέπειας και αντίστασης απέναντι σε μια επιλογή που απειλεί το περιβάλλον, την κοινωνική συνοχή και το μέλλον του τόπου μας. Ο Αποκόρωνας δεν θα μείνει σιωπηλός. Με σεβασμό στην ιστορία και τους αγώνες των προγόνων μας, υπερασπιζόμαστε τη γη που μας γέννησε για να τη παραδώσουμε ακέραιη στις επόμενες γενιές. Ο τόπος μας ζητά να τον υπερασπιστούμε και θα το κάνουμε. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια. Για εμάς για τα παιδιά μας».

Προστασία περιβάλλοντος και αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας

Η αντίδραση του Δήμου εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων φορέων και πολιτών στον Αποκόρωνα, που εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της υλοποίησης της συγκεκριμένης γραμμής υψηλής τάσης. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια διαφύλαξης του φυσικού και κοινωνικού ιστού της περιοχής, με στόχο την προστασία των συμφερόντων των κατοίκων αλλά και του μέλλοντος της τοπικής ανάπτυξης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.