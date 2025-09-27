Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά μαίνεται σε δασική περιοχή στο Εξαμίλι Λαγκαδά – Στη μάχη με τις φλόγες επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση βόρεια από το Εξαμίλι, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε στις 14:30, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.