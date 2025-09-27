Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά μαίνεται σε δασική περιοχή στο Εξαμίλι Λαγκαδά – Στη μάχη με τις φλόγες επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 14:30 σε δασική έκταση βόρεια από το Εξαμίλι Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Δεν απειλείται οικισμός. Επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δύο ελικόπτερα.

Πυρκαγιά στο Εξαμίλι Λαγκαδά

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση βόρεια από το Εξαμίλι, στον Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε στις 14:30, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα στην προσπάθεια κατάσβεσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

