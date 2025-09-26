Για τέταρτη συνεχή χρονιά γινόμαστε μάρτυρες μιας θαυμαστής αλλαγής στη συμπεριφορά των θηλυκών φωκών!

Επιστρέφουν πλέον συστηματικά στις ανοιχτές παραλίες και στο άπλετο φως του ελληνικού ήλιου για να γεννήσουν και να γαλουχήσουν τα μικρά τους. Επιβεβαιώνουν έτσι την άποψη των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι τις θεωρούσαν προστατευόμενες του θεού Απόλλωνα, αφού τις περιέγραφαν να λιάζονται στις παραλίες της Ελλάδας.

Πριν λίγες μέρες μάλιστα, οι κάμερες απομακρυσμένης παρακολούθησης που τοποθετήσαμε για αυτό τον σκοπό (σε συνεργασία με τον ΟΦΥΠΕΚΑ) κατέγραψαν τη γέννηση σε ανοιχτή παραλία και τις πρώτες μέρες της ζωής ενός νεογέννητου στον Πυρήνα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, όπου η μακρόχρονη προστασία του είδους έχει γίνει πράξη και παράδειγμα για τη λειτουργία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.

Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς η MOm δραστηριοποιείται αδιάλλειπτα στην προστασία του Εθνικού Πάρκου τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια!

Πηγή: skai.gr

