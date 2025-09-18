Ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη εξαιτίας των θερινών δασικών πυρκαγιών

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις φετινές δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 23 ετών, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή.

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», με ιδιαίτερη έξαρση στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως επισημαίνει η CAMS στη σχετική της ενημέρωση. Ήδη από τα τέλη Αυγούστου – και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει ολοκληρωθεί – οι ετήσιες εκπομπές CO2 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται ως οι υψηλότερες ιστορικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

