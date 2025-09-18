Λογαριασμός
Ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη εξαιτίας των θερινών δασικών πυρκαγιών

Οι εκπομπές CO2 από τις φετινές δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 23 ετών, σύμφωνα με την CAMS  

CO2

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις φετινές δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 23 ετών, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή.

Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», με ιδιαίτερη έξαρση στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως επισημαίνει η CAMS στη σχετική της ενημέρωση. Ήδη από τα τέλη Αυγούστου – και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει ολοκληρωθεί – οι ετήσιες εκπομπές CO2 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται ως οι υψηλότερες ιστορικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

