Ρεκόρ εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη εξαιτίας των θερινών δασικών πυρκαγιών

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service / CAMS), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις φετινές δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 23 ετών, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε η συστηματική καταγραφή.
Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε από «έντονες δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη», με ιδιαίτερη έξαρση στην Ιβηρική Χερσόνησο, όπως επισημαίνει η CAMS στη σχετική της ενημέρωση. Ήδη από τα τέλη Αυγούστου – και ενώ η περίοδος των πυρκαγιών δεν έχει ολοκληρωθεί – οι ετήσιες εκπομπές CO2 τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφονται ως οι υψηλότερες ιστορικά, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα.
