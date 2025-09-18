Χωρίς νερό οικισμοί του Ηρακλείου - Αγανακτισμένοι πολίτες

Στο χωριό Βενεράτο της Κρήτης, οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με μία ανεξήγητη έλλειψη νερού.

Όπως αποτυπώνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, τοπικοί φορείς και ΔΕΥΑΗ προσπάθησαν να αναζητήσουν την πηγή του προβλήματος, που ταλανίζει από τα τέλη του Ιουλίου τους κατοίκους του Άνω Βενεράτου, όμως δεν την βρήκαν.

Μετά από κάποιες εργασίες, στα περισσότερα σπίτια αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, δεν είναι λίγοι, όμως, οι κάτοικοι που αντιμετωπίζουν τον «Γολγοθά της σταγόνας».

Τα σπίτια τους έχουν νερό συγκεκριμένες ώρες της ημέρας -κυρίως το βράδυ- γεγονός που δυσκολεύει την καθημερινότητά τους. Έκρηξη αγανάκτησης δημοτών και στον οικισμό του Πρασσά του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς δεν έχουν νερό για τις βασικές τους ανάγκες πάνω από μια εβδομάδα.

Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ προσπαθούν τις τελευταίες μέρες να εντοπίσουν βλάβες ή φραξίματα, καθώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το… που βρίσκονται τα δίκτυα, ψάχνοντας ουσιαστικά στα τυφλά για την αποκατάσταση του προβλήματος! Η δημοτική επιχείρηση εξυπηρετεί αρκετές οικογένειες στέλνοντας βυτία με νερό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.