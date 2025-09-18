Οι καλοκαιρινοί μήνες (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος) του 2025 χαρακτηρίστηκαν από έντονη δραστηριότητα πυρκαγιών στην Ευρώπη. Ειδικά, η Ιβηρική χερσόνησος βίωσε ακραίες πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Κοπέρνικου (CAMS), οι συνολικές ετήσιες εκτιμώμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο, από τα τέλη Αυγούστου και με την περίοδο των πυρκαγιών να συνεχίζεται, είναι οι υψηλότερες για οποιοδήποτε έτος στο σύνολο δεδομένων της CAMS, το οποίο καλύπτει τα τελευταία 23 χρόνια.

Εκτός από τις πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς καπνού από τον Καναδά σε μεγάλες αποστάσεις, η ρύπανση από το όζον και η εισροή σκόνης από τη Σαχάρα συνέβαλαν σε ένα πολύ έντονο καλοκαίρι όσον αφορά την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η Τουρκία, η Κύπρος και ορισμένες βαλκανικές χώρες υπέστησαν σημαντικές πυρκαγιές στις αρχές της περιόδου. Η δραστηριότητα των πυρκαγιών συνεχίστηκε καθώς προχωρούσε το καλοκαίρι και, ως αποτέλεσμα, η νοτιοανατολική Ευρώπη γνώρισε μία από τις πιο έντονες περιόδους πυρκαγιών των τελευταίων ετών, κυρίως λόγω μιας σειράς πυρκαγιών στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

