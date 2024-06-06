Στη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δελφινιών του Θερμαϊκού κόλπου επιδίδονται από το 2021 επιστήμονες οι οποίοι χαρακτηρίζουν πλέον «συχνή την παρουσία» του είδους στη θαλάσσια περιοχή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της περιβαλλοντικής οργάνωσης iSea, στο πλαίσιο του «Thermaikos Biodiversity Project» που υλοποιούν με το Sani Resort του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos στην Χαλκιδική, γίνεται για πρώτη φορά συστηματική παρακολούθηση των πληθυσμών δελφινιών στο Θερμαϊκό.

Συγκεκριμένα, με τη μέθοδο της φωτο-αναγνώρισης, την τελευταία τριετία έχουν καταγραφεί 71 Ρινοδέλφινα, 25 Κοινά δελφίνια και 9 Ζωνοδέλφινα ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της κατανομής των πληθυσμών τους στην περιοχή και η συστηματική μελέτη των ειδών που εμφανίζονται τακτικά ή περιστασιακά στον κόλπο. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί για την ελληνική θαλάσσια βιοποικιλότητα και την αξία της περισσότεροι από 700 μικροί επισκέπτες μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται κάθε καλοκαίρι στο Sani Kid's Club.

Από φέτος το πρόγραμμα ενισχύεται τόσο με μόνιμη παρουσία θαλάσσιου βιολόγου στο Sani Resort και με τη συμμετοχή των επισκεπτών στην παρατήρηση και καταγραφή της τοπικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όσο και με την προσπάθεια αποκατάστασης του πληθυσμού ενός Κρισίμως Κινδυνεύοντος είδους σαλαχιού, του Τραχύβατου.

Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα της περιοχής και να ξεναγηθούν σε αυτή μέσα από τα υποβρύχια μονοπάτια που δημιούργησε το καταδυτικό κέντρο Sea World PADI 5-star, στο Sani Resort του Ομίλου Sani/Ikos. Με τη συμμετοχή τους στα μονοπάτια αυτά και παρατηρώντας τον θαλάσσιο πλούτο της χώρας μας, οι επισκέπτες μπορούν στη συνέχεια να γίνουν Επιστήμονες Πολίτες καταγράφοντας την τοπική βιοποικιλότητα στο μεγαλύτερο δίκτυο παρακολούθησης της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, iNaturalist.

Παράλληλα, επειδή το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί σημαντική περιοχή για τον Τραχύβατο, ενδημικό είδους σαλαχιού στη Μεσόγειο, η iSea και το Sani Resort επιχειρούν πιλοτικά την εκκόλαψη αυγών του είδους με στόχο την αποκατάσταση του πληθυσμού του στην περιοχή.

Πολλά από τα αυγά Τραχύβατων που πιάνονται κατά λάθος σε αλιευτικά εργαλεία καταλήγουν να απορρίπτονται, χωρίς πιθανότητα να επιβιώσουν, παρότι κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, θα είχαν την ευκαιρία να εκκολαφθούν.

Γι' αυτό, και για πρώτη φορά για το συγκεκριμένο είδος παγκοσμίως, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκκόλαψη αυγών του είδους σε ενυδρεία. Τα πρώτα αυγά έχουν ήδη συλλεγεί και όταν επιτευχθεί η εκκόλαψή τους, τα μικρά σαλάχια θα απελευθερωθούν στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι άμεσα στην αποκατάσταση του είδους στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.