Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης - Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα οι περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα

Συνεχίζεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το AtmoHub «το φαινόμενο εντείνεται. Αύριο, 16 Μαρτίου, οι συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 μg/m³ κοντά στην επιφάνεια».

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης της ατμόσφαιρας του προγράμματος Copernicus, επηρεάζονται ιδιαίτερα οι περιοχές: Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα

Ακόμη, σύμφωνα με το AtmoHub ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται στις ευπαθείς ομάδες, παιδιών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπνευστικά προβλήματα.

Το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA - ReACT του Ινστιτούτου Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.