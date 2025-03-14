Οι αρκούδες ξύπνησαν από τον χειμερινό τους λήθαργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΡΚΤΟΎΡΟΥ, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες μπορούν και πάλι να τις δουν από κοντά στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Προστασίας Αρκούδας.

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου για τους επισκέπτες είναι Σαββατοκύριακα και καθημερινές εκτός Τετάρτης 10.00-17.00 (ώρες ξεναγήσεων: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30).

Επίσης ανοικτοί κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες είναι και οι άλλοι δύο χώροι του Διεθνούς Περιβαλλοντικού Κέντρου ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ, όπως το Κέντρο Προστασίας Λύκου & Λύγκα στις Αγραπιδιές Φλώρινας και το Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας στη Νίκειο Σχολή στο Νυμφαίο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι επισκέπτες στο τηλέφωνο 23860 41500.

