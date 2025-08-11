Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές λόγω αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς

Ανακοινώθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας για πεζούς και τροχοφόρα όλων των τύπων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χαλκιδικής, εξαιτίας του εξαιρετικά αυξημένου κινδύνου για δασικές πυρκαγιές. Το μέτρο εφαρμόζεται σύμφωνα με απόφαση της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής και τίθεται σε ισχύ από τις 8:00 το πρωί της Τρίτης, 12 Αυγούστου μέχρι τις 8:00 το πρωί της Τετάρτης, 13 Αυγούστου 2025.

Η απαγόρευση αφορά περιοχές στους δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, καθώς η Πολιτική Προστασία αξιολόγησε τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ως «πολύ υψηλό».

Οι περιοχές που τίθενται σε απαγόρευση

Στη Χερσόνησο Κασσάνδρας : η «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), ο «Αράπης» και το «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

: η «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), ο «Αράπης» και το «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου. Στη Χερσόνησο Σιθωνίας : η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, που εκτείνεται από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

: η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, που εκτείνεται από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά. Στον Δήμο Αριστοτέλη : περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τα Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το σκοπευτήριο Στρατωνίου.

: περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τα Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και το σκοπευτήριο Στρατωνίου. Στον ορεινό όγκο Χολομώντα: οι περιοχές αναδασώσεων στα Βραστάμα και η περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου, καλεί τους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά την απόφαση, καθώς η προστασία των δασών και της ανθρώπινης ζωής αποτελεί προτεραιότητα. Η απαγόρευση στοχεύει στον περιορισμό κάθε ενδεχόμενης αιτίας που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά, ενώ η τήρησή της θεωρείται απαραίτητη για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

