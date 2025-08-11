30.000 χάρτινες σακούλες Όλοι Μαζί Μπορούμε στα διόδια – Για ένα πιο «πράσινο» καλοκαίρι

Και αυτό το καλοκαίρι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις περιβαλλοντικές του δράσεις με στόχο ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους. Σε συνεργασία με τις εταιρείες διαχείρισης των διοδίων, διανέμονται 30.000 χάρτινες σακούλες απορριμμάτων σε οδηγούς που ταξιδεύουν τον Δεκαπενταύγουστο, ενθαρρύνοντας τη σωστή διαχείριση των σκουπιδιών στους δρόμους.

Με μια απλή κίνηση – πετώντας τα απορρίμματά μας στη σακούλα και όχι στο δρόμο – μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε στη διατήρηση ενός καθαρού και φιλικού προς το περιβάλλον οδικού δικτύου.

Η διανομή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 14 Αυγούστου, στα διόδια της Ολυμπίας Οδού στην Ελευσίνα, της Νέας Οδού στις Αφίδνες και της Εγνατίας Οδού στα Μάλγαρα. Οι σακούλες θα δίνονται στους οδηγούς μαζί με την απόδειξη των διοδίων.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ευχαριστεί θερμά την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, που κάθε χρόνο αναλαμβάνει δωρεάν τη μεταφορά και την έγκαιρη παράδοση των χάρτινων σακουλών στα σημεία διανομής.

Ας φροντίσουμε όλοι μαζί για ένα καθαρότερο καλοκαίρι, ένα πιο πράσινο αύριο.

Πηγή: skai.gr

