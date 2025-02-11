Ερευνητές, θαλάσσιοι βιολόγοι από ΜΚΟ της Τενερίφης κατέγραψαν για πρώτη φορά στο φως της ημέρας μία ενήλικη μαύρη πεσκαντρίτσα – γνωστή ως «διαβολόψαρο» - κοντά στην επιφάνεια του Ατλαντικού Ωκεανού.

Οι θαλάσσιοι βιολόγοι της Condrik Tenerife βρίσκονταν σε ερευνητική αποστολή για καρχαρίες στα ανοικτά των ακτών της Τενερίφης όταν είδαν το τεράστιο ψάρι – που ζει στα βάθη του ωκεανού - να κολυμπά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, σε απόσταση μόλις δύο χιλιομέτρων από την ακτή.

Οι ερευνητές κατέγραψαν το σπανιότατο θέαμα και ανέφεραν ότι είναι οι πρώτες εικόνες του «διαβολόψαρου» που εντοπίζεται ζωντανό, εκτός των σκοτεινών βυθών.

Η Melanocetus johnsonii, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία βρίσκεται συνήθως σε βάθη από 200 έως 2.000 μέτρα, όπου επιβιώνει χάρη στη βιοφωταύγεια του που προσελκύει τη λεία του

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το ψάρι «ήταν σε κακή κατάσταση και επέζησε μόνο για λίγες ώρες». Αφού απεβίωσε, μεταφέρθηκε στο Μουσείο Φύσης και Αρχαιολογίας (MUNA) στη Σάντα Κρουζ, προκειμένουν το σώμα του να μελετηθεί περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

