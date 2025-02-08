Ρέμα της Πικροδάφνης: Σχέδια μετατροπής σε πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής

Το ρέμα της Πικροδάφνης ήταν κάποτε το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, μετά τον Κηφισό και τον Ιλισό. Πηγάζει από τη δυτική πλευρά του Υμηττού, διασχίζει τέσσερις δήμους μέσα από πυκνοδομημένες περιοχές και καταλήγει στη θάλασσα του Παλαιού Φαλήρου.

Εκτείνεται σε μήκος περίπου 9 χιλιομέτρων, διαθέτει σπουδαία βιοποικιλότητα, εμφανίζει πλούσια θαμνώδη και δασική βλάστηση, καθώς και πλήθος αγριολούλουδων, φιλοξενεί περισσότερα από 150 διαφορετικά είδη πουλιών, αλλά και χελώνες, σκαντζόχοιρους, βατράχια, σαύρες, νυχτερίδες.

Αυτή είναι η φυσική και όμορφη πλευρά του ρέματος της Πικροδάφνης, γιατί υπάρχει και η άσχημη πλευρά του. Σε πολλά σημεία είναι ορατή η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση, αφού θα βρεις από σκουπίδια μέχρι μπάζα, ενώ ορατός είναι πάντα ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, παρά τους καθαρισμούς που γίνονται, καθώς χρειάζεται εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των υποδομών.

Το μεγαλύτερο κομμάτι του βρίσκεται στον Δήμο Αγίου Δημητρίου και ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αναβάθμισης ολόκληρου του ρέματος και ανάδειξής του σ’ έναν μητροπολιτικό πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής και σ’ ένα γραμμικό πάρκο, που θα ενώνει βουνό και θάλασσα με διαδρομές άθλησης, ποδηλασίας και περιπάτου.

Με όραμα και σχέδιο για το ρέμα, επιχειρεί να κινητοποιήσει και τους άλλους τρεις δήμους, της Ηλιούπολης, του Αλίμου και του Παλαιού Φαλήρου, καθώς και την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να ενώσουν όλοι τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια.

Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, έχει καλέσει τους τρεις δημάρχους και τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, την ερχόμενη Πέμπτη (13/2) σε συνάντηση στο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, με θέμα την ανάδειξη και την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης και την υλοποίηση της πρότασης για δημιουργία ενός κοινού φορές διαχείρισης.

«Με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η Πικροδάφνη μπορεί να μετατραπεί σ’ ένα πρότυπο πάρκο, προσφέροντας στους κατοίκους μια όαση πρασίνου και αναψυχής, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση όλης της περιοχής», λέει ο κ. Μαμαλάκης και εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πώς ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια:

«Η Ηλιούπολη έχει ένα μεγάλο κομμάτι της Πικροδάφνης που είναι κλειστό, ο Άλιμος έχει ένα μικρό κομμάτι του ρέματος, ωστόσο λόγω κατηφορικής κλίσης έχει υψηλό κίνδυνο πλημμύρας και επομένως υψηλό ενδιαφέρον και είμαστε εμείς με το μεγαλύτερο κομμάτι, αφού διασχίζει όλο τον δήμο και το Παλαιό Φάληρο, που είναι η κατάληξη του ρέματος».

Στη συνέχεια, ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου λέει για το ρέμα της Πικροδάφνης: «Είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Αττικής κι ένας πνεύμονας πρασίνου. Το έργο δεν έχει τοπικό χαρακτήρα, έχει μητροπολιτικό, είναι έργο για όλη την Αττική, όχι μόνο για την περιοχή. Συνδέει το βουνό με τη θάλασσα, τον Υμηττό με το φαληρικό μέτωπο κι αυτό το καθιστά μοναδικό. Να ξεκινάς από το βουνό, να διανύεις τη διαδρομή και να φτάνεις στη θάλασσα, είναι μοναδική περίπτωση, μιλάμε για έργο εμβληματικό. Και φυσικά το ρέμα έχει και τεράστια περιβαλλοντική αξία, επομένως οποιαδήποτε παρέμβαση μπορεί να γίνει μόνο με σεβασμό στο περιβάλλον της Πικροδάφνης.

Ωστόσο, υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα, όπως οι διαβρώσεις στις άκρες του ρέματος, που το καθιστούν επικίνδυνο για τα σπίτια που υπάρχουν κοντά στις όχθες. Υπάρχει πλέον μεγάλος κίνδυνος και τον εντοπίσαμε και στην αυτοψία που κάναμε πρόσφατα. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και πρέπει να γίνουν κάποια έργα.

Για το αν έχει διαπιστώσει ενδιαφέρον και από τους άλλους δημάρχους, μέσα από τις πρώτες επαφές που σίγουρα έχει κάνει, απαντά: «Θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από τους άλλους δημάρχους. Ποιος δήμαρχος δεν θα ήθελε να αξιοποιηθεί ένα κομμάτι του δήμου του; Άλλωστε, η υλοποίηση αυτού του έργου θα δώσει και προστιθέμενη αξία. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό; Θα φέρει και επισκεψιμότητα, προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Θα δώσει ανάσα σε όλη την περιοχή του ρέματος. Το έργο είναι εμβληματικό, θα υπάρξουν ποδηλατόδρομοι, διάδρομοι περιπάτου, σημεία αναψυχής, χώροι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και όλα αυτά με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον του ρέματος».

Και ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου καταλήγει: «Η αξιοποίηση του ρέματος της Πικροδάφνης επείγει. Και γιατί θα προσφέρει στην Αττική έναν πνεύμονα πρασίνου, που τον έχει ανάγκη και μια σημαντική περιβαλλοντική ανάπτυξη, αλλά και γιατί θα έρθει να διορθώσει τα προβλήματα που υπάρχουν, με τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν».

