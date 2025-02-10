Μία... «εξαφανισμένη» θαλάσσια χελώνα από την Ελλάδα, ηλικίας 104 ετών, εντόπισαν πρσόφατα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας οι αιγυπτιακές αρχές

Η χελώνα μήκους ενός μέτρου και βάρους 40 κιλών, ειχε στα μπροστινά πόδια της «ταυτότητες» με πληροφορίες για την ηλικία της.

Οπως αποδείχτηκε, ανήκει στο κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών «Αρχέλων» στην Ελλάδα, είναι 104 ετών και φέρει τον κωδικό 13159.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Υποθέσεων στην Αλεξάνδρεια έστειλε τη χελώνα στο Κέντρο Προστασίας Χελώνας του αιγυπτιακού ΥπουργείουΠεριβάλλοντος στο Πορτ Σάιντ για να την περιθάλψει πριν την απελευθερώσει και αρχίσει να επικοινωνεί με την Ελλάδα για να την παραδώσει.

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος είπε ότι η χελώνα - απειλούμενο είδος της Μεσογείου - ήταν καλά στην υγεία της.

Μμεταφέρθηκε στο κέντρο διάσωσης χελωνών στο καταφύγιο Ashtoum El Gamil, για να την εξετάσει, να τη φροντίσει και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες.

Πηγή: skai.gr

