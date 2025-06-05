Επιστήμονες στην Αυστραλία μελετούν επισταμένως ένα είδος παπαγάλου με πολλά ταλέντα και με απίστευτη προσαρμογή στο αστικό περιβάλλον.

Αρχικά, αυτοί οι παπαγάλοι έμαθαν να ανοίγουν κάδους απορριμμάτων για να αναζητήσουν τροφή. Τώρα, έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα και έχουν καταλάβει πώς να ανοίγουν βρύσες για να πιουν νερό μετά το γεύμα τους.

Πρόκειται για τα εμβληματικά Κοκατού, ένα είδος από την οικογένεια των παπαγάλων που ξεχωρίζουν για το λευκό τους χρώμα και την κίτρινη τούφα στο κεφάλι τους, αλλά και για το δυνατό, στριγκλίσμά τους.

Τα Κοκατού στο δυτικό Σίδνεϊ, τράβηξαν την προσοχή των επιστημόνων με το τελευταίο τους κόλπο, να πίνουν νερό από δημόσιες βρύσες. Αφού οι ερευνητές παρατήρησαν για πρώτη φορά αυτό το φαινόμενο το 2018, σημάδεψαν 24 πουλιά και τοποθέτησαν κάμερες κοντά σε βρύσες στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια δύο μηνών το φθινόπωρο του 2019, κατέγραψαν τα περισσότερα από τα πουλιά με ετικέτα να προσπαθούν να πιουν από τα σιντριβάνια. Τα συγκεκριμένα σιντριβάνια λειτουργούν με μια περιστρεφόμενη λαβή - αρκετά εύκολα για να τα χειριστεί ένα άτομο, αλλά πολύπλοκα για να τα καταλάβει ένα ζώο.

Ωστόσο, τα Κοκατού το έκαναν. Χρησιμοποιούσαν διαφορετικές τεχνικές: κάποια στέκονταν και με τα δύο πόδια στη λαβή, ενώ άλλα έβαζαν το ένα πόδι στη λαβή και το άλλο στο λαστιχένιο στόμιο. Στη συνέχεια, χαμήλωναν το βάρος του σώματός τους για να περιστρέψουν τη λαβή δεξιόστροφα - κρατώντας τη λαβή στη θέση της ενώ έστριβαν το κεφάλι τους για να πιουν μια γουλιά.

Αυτές οι συμπεριφορές δεν είναι απλώς διασκεδαστικές ή έξυπνες αλλά δείχνουν την ικανότητα των πτηνών να προσαρμόζονται σε αστικά περιβάλλοντα και τη δύναμη της κοινωνικής μάθησης μεταξύ των ζώων, ανέφεραν οι ερευνητές.

«Γνωρίζουμε ότι οι παπαγάλοι, όπως τα Κοκατού, είναι από τα πιο έξυπνα πουλιά που υπάρχουν, και το γεγονός ότι είναι τόσο κοινωνικά - έτσι έχουν την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλον αν εμφανιστεί μια νέα συμπεριφορά, αν ένα ιδιοφυές πουλί εφεύρει κάτι», δήλωσε μία από τις συγγραφείς της μελέτης, η Lucy M. Aplin, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, σε συνέντευξή της στο ABC Radio, θυγατρικό του CNN.

Υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακριβώς γιατί τα Κοκατού προτιμούν να πίνουν νερό από βρύσες αντί για άλλες εύκολα προσβάσιμες φυσικές πηγές νερού στην περιοχή.

Ενδεχομένως τα πουλιά να αισθάνονται πιο ασφαλή πίνοντας νερό από βρύσες σε δημόσιους χώρους όπου υπάρχουν λιγότεροι θηρευτές ή απλώς προτιμούν τη γεύση του νερού από βρύσες - αλλά αυτό θα χρειαστεί περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.