Όταν σκέφτεται κανείς το TikTok, διάσημα πρόσωπα, όπως η Addison Rae και η Charli D'Amelio έρχονται αμέσως στο μυαλό.

Ωστόσο, τελευταία ένας ιδιόμορφος αστέρας έχει επικρατήσει στην πλατφόρμα κι έχει κερδίσει τις καρδιές των TikTokers. Πρόκειται για τον 4χρονο παπαγάλο που λέγεται Απόλλωνας.

Ο αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος μπορεί να υπερηφανεύεται για τους 2,8 εκατομμυρία followers στο TikTok και 1,37 εκατομμύρια ακόλουθους στο YouTube μέσω του λογαριασμού Apollo and Frens. Στα βίντεο που ανεβάζει στην πλατφόρμα του αποτυπώνονται οι μοναδικές του ικανότητες ομιλίας.

O Απόλλωνας από τη Φλόριντα, σύμφωνα με τη MailOnline, έσπασε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες γιατί αναγνώρισε τα περισσότερα αντικείμενα που έχει αναγνωρίσει ποτέ παπαγάλος μέσα σε τρία λεπτά.

Απίστευτο υλικό τον δείχνει να κατονομάζει δώδεκα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων ενός παιχνιδιού Wario, ενός φελλού, και ενός μπουκαλιού.

Οι περήφανοι γονείς του, ο Dalton και η Victoria Mason, και οι δύο 25χρονών, ευελπιστούν ότι το επίτευγμα τους στις 18 Δεκεμβρίου 2023 αναδεικνύει τη «φυσική νοημοσύνη» των ζώων, η οποία μερικές φορές μπορεί να περνά απαρατήρητη.

Για να την εκπαίδευση του Απόλλωνα χρειάστηκαν δύο εκπαιδευτές και η αγαπημένη του λιχουδιά, τα φιστίκια.

