Μια εκ βαθέων και ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση έκανε η Μαρία Αναστασοπούλου στην εκπομπή «Pet Stories». Η γνωστή δημοσιογράφος μίλησε για τη βαθιά σχέση αγάπης και αφοσίωσης που είχε αναπτύξει με τον σκύλο της, τον Σωτήρη, και για το πόσο ξαφνικά και επώδυνα ήρθε η απώλειά του. Με λόγια γεμάτα συναίσθημα περιέγραψε πώς ο Σωτήρης ήταν κάτι παραπάνω από κατοικίδιο.



«Ο Σωτήρης ήταν σνομπ πολύ, ήθελε τον χώρο του, ήταν λίγο μη μου άπτου, ήξερε ότι ήταν γοητευτικός και φοβερά ευαίσθητος και ιδιόρρυθμος. Μπορεί να ήμασταν στο σαλόνι και να έφευγε να πήγαινε στην κρεβατοκάμαρα και να κοιτούσε από την μπαλκονόπορτα δύο ώρες. ‘Ήταν φιλόσοφος.»



«Ήταν τριών μηνών όταν ήρθε στη ζωή μου, ήταν η πρώτη φορά που είχα σκυλάκο, και εκεί αναρωτιόμουν γιατί δεν είχα πριν. Έμεινα μαζί μου 8,5 χρόνια, 8,5 χρόνια φοβερής αγάπης και δεσίματος. Για τη συγκεκριμένη ράτσα τα 8,5 είναι μια ηλικία που αρχίζουν και υπάρχουν θέματα.

Για εμάς είναι πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά. Για εκείνον πάρα πολύ καλό, δεν κατάλαβε τίποτα. Έπαθε ανακοπή… Πρέπει τις πρώτες μέρες να συνειδητοποιήσεις ότι θα πάψεις να ακούς αυτά τα πατουσάκια μέσα στο σπίτι. Είναι πολύ δύσκολη στιγμή αυτή. Μπορώ με σιγουριά να πω ότι ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου…»

«Στη δική μας περίπτωση, δε γυρίσαμε αμέσως στο σπίτι. Κάναμε 28 μέρες να γυρίσουμε στο σπίτι. Για έναν μήνα μέναμε σε ξενοδοχείο. Οι δικοί μας άνθρωποι μας έφερναν κάποια ρούχα κτλ. Όταν μπήκαμε ξανά στο σπίτι ήταν χειρότερο από τη στιγμή που είχε συμβεί» εκμυστηρεύτηκε η δημοσιογράφος.

