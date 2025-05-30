Την Κυριακή 1 Ιουνίου στις 13.00, το Pet Stories έρχεται με νέες, τρυφερές ιστορίες αγάπης για τους τετράποδους φίλους μας. Η Νίκη Ζαρκάδα υποδέχεται τη δημοσιογράφο Μαρία Αναστασοπούλου, που μοιράζεται την πιο προσωπική της στιγμή, την απώλεια του αγαπημένου της σκύλου, Σωτήρη. «Ο Σωτήρης ήταν στη ζωή μου οκτώμισι χρόνια – "έφυγε" πολύ ξαφνικά, έπαθε ανακοπή», λέει συγκινημένα η δημοσιογράφος, περιγράφοντας την πιο δύσκολη περίοδο της ζωής της και τον αντίκτυπο που είχε αυτός ο αποχωρισμός στην καθημερινότητά της.

Δείτε το τρέιλερ

Θα περιηγηθούμε και θα ενημερωθούμε για το πρώτο κοιμητήριο ζώων στην Ελλάδα, έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις και αγάπη, όπου οι πιο πιστοί μας φίλοι αναπαύονται με σεβασμό.

Παράλληλα, γνωρίζουμε το πρώτο Cat Café της Αθήνας, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει τον καφέ του παρέα με γάτες και -γιατί όχι- να υιοθετήσει τη δική του αγαπημένη.

Ο εκπαιδευτής θα μας δώσει χρήσιμες συμβουλές για το πώς να διαχειριστούμε το άγχος αποχωρισμού του σκύλου μας, ο κτηνίατρος μας απαντά σε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για να βοηθήσουμε το κατοικίδιό μας να ξεπεράσει το άγχος της επίσκεψης στο ιατρείο ενώ θα φτιάξουμε και τις πιο εύκολες και σπιτικές λιχουδιές για τους τετράποδους φίλους μας.

Μια εκπομπή γεμάτη φροντίδα, γεύση, συγκίνηση και πρακτικές λύσεις για μια καλύτερη καθημερινότητα με τα ζώα μας.

