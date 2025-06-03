«Όσκαρ, search» (Όσκαρ, ψάξε), «Όσκαρ, speak» (Όσκαρ, μίλα)! Για οκτώ χρόνια, ο βελγικός ποιμενικός της αστυνομίας υπό τις οδηγίες του έμπειρου εκπαιδευτή του, έψαχνε, εντόπιζε, ακινητοποιούσε «κακούς» και τώρα πια κρεμάει ...το γιλέκο της υπηρεσίας.

Ο πιο διάσημος σκύλος περιπολίας «βγαίνει πρόωρα στη σύνταξη», αλλά με την εκπαίδευση, τις δυνατότητες και τις εντολές του Δημήτρη Καλαθά, έχει χαρίσει στην ΕΛ.ΑΣ. μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της έρευνας και της διάσωσης και έχει συνδράμει καθοριστικά σε αστυνομικές επιχειρήσεις, αφήνοντας πίσω του τεράστια παρακαταθήκη και βάζοντας ψηλά τον πήχη για τους άλλους σκύλους του Σώματος.

«Είναι πολύ μεγάλη η συγκίνηση για έναν κύκλο που κλείνει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είμαστε μαζί με τον Όσκαρ όλα αυτά τα χρόνια που είναι στην αστυνομία. Είμαστε ομάδα, αλλά και οικογένεια και έχουμε περάσει πολύ δύσκολες αλλά και πολύ όμορφες στιγμές μαζί, οπότε και τι να πρωτοθυμηθώ από τη συνεργασία μας», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπαιδευτής του Όσκαρ Δημήτρης Καλαθάς.

Σημειώνει πως «αξέχαστη είναι η συμμετοχή στις αστυνομικές επιχειρήσεις τον Φεβρουάριο του 2020 στον Έβρο, όπου κληθήκαμε μαζί με πολλούς ακόμη συναδέλφους από διάφορες υπηρεσίες να διασφαλίσουμε την ακεραιότητα των ελληνικών συνόρων. Πολλές ώρες δουλειάς και κούρασης, αλλά ο Όσκαρ ποτέ δεν έκανε πίσω. Με ένα μου νεύμα, μία λέξη ξεκινούσε να ανιχνεύει». Ο Όσκαρ έπιανε που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ληστών, εξάρθρωνε κυκλώματα και στον ελεύθερο χρόνο του δεν έκανε σκυλίσια ραστώνη και σιέστα άλλα συμμετείχε σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Όσο αδίστακτος ήταν στη δουλειά με τους κακοποιούς τόσο τρυφερός ήταν με τους μαθητές σχολείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία επισκέπτονταν μαζί με τον συνοδό - εκπαιδευτή του τα τελευταία δύο χρόνια. «Έχουμε πάει σε πολλά σχολεία της Θεσσαλονίκης και μάθαμε στα παιδιά ότι πρέπει να σέβονται όλα τα ζωάκια και ιδιαίτερα τα σκυλάκια, αδέσποτα και δεσποζόμενα. Πώς πρέπει να τα προσεγγίζουν, πώς να τα φροντίζουν, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους. Δείχνοντας τους πώς συνεργάζομαι με τον Όσκαρ εξηγούσα στα παιδιά ότι δεν χρησιμοποιούμε βία, αλλά αντίθετα επιβραβεύουμε τις επιθυμητές συμπεριφορές των τετράποδων φίλων μας», τονίζει ο κ. Καλαθάς.

Η ενασχόληση του Όσκαρ με την ελληνική αστυνομία ξεκίνησε στα δυο του χρόνια, τότε ήταν που μπήκε στην υπηρεσία ως σκύλος περιπολίας καθώς έδειξε από την αρχή ότι είχε αυτό το «κάτι» και επαληθεύτηκε καθώς η θητεία του κλείνει με εάν σωρό επιτυχίες. Ο «μισθός» του ήταν πλουσιοπάροχος 1.500 λιχουδιές τον μήνα, αλλά και ζουμερά μπιφτέκια, μετά από δύσκολες νυχτερινές βάρδιες και βέβαια το καλύτερό του, τα «μπράβο» και οι αγκαλιές, ειδικά από τον Δημήτρη Καλαθά.

Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν στα εγκαίνια του μετρό Θεσσαλονίκης, όπου ήταν και πρώτος τετράποδος που πραγματοποίησε όλο το δρομολόγιο. Έκανε τον έλεγχο, μύρισε τα πάντα και κάθισε με καμάρι στις πρώτες θέσεις, κάνοντας όλη τη διαδρομή.

Όσοι ξέρουν τον Όσκαρ λένε πως εάν μιλούσε, θα έλεγε σίγουρα ότι νιώθει περήφανος και θα ήθελε να βοηθήσει κι άλλο το έργο της αστυνομίας. Θα πρόσθετε πως η δουλειά δεν ήταν εύκολη γιατί έπρεπε να εξοικειωθεί με τον χώρο, με ένα σωρό καινούργιες μυρωδιές και ήχους. Θα συμπλήρωνε, μάλιστα, πως θα του λείψει η δράση και το σήμα police στο στήθος.

Οι σκύλοι που επιλέγονται για να εκπαιδευτούν για την ΕΛ.ΑΣ., προέρχονται κυρίως από δωρεές ιδιωτών ή συνοδών χειριστών. Στη συνέχεια αξιολογούνται από εκπαιδευτές, βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί, οι οποίες εκτός από τα δεδομένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν και αφορούν τη δυνατότητα εκπαίδευσής τους, εστιάζουν στην ικανότητα ανταπόκρισης στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή σε επιχειρησιακές απαιτήσεις, κλιματολογικές συνθήκες κ.λπ. Μετά την επιλογή του ξεκινάει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και γνωριμίας του σκύλου με τον αστυνομικό συνοδό, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καλαθάς.

Ο Όσκαρ σε λίγες μέρες θα παραδώσει το γιλέκο με το λογότυπο police σε μια σεμνή τελετή και έπειτα θα μετακομίσει στο σπίτι που εκπαιδευτή του καθώς δεν μπορεί να αποχωριστεί ο ένας τον άλλο. Ο κ. Καλαθάς μπορεί να αργεί να βγει στη σύνταξη, αλλά θα αναλάβει τον «συνταξιούχο» σκύλο, που νιώθει ήδη να αντιμετωπίζεται από όλους ως ισότιμο μέλος της οικογένειας.

Ο Δημήτρης Καλαθάς ως εκπαιδευτής σκύλων περιπολίας, δηλαδή σκύλων που ανιχνεύουν την ανθρώπινη οσμή, έχει ήδη ετοιμάσει την αντικαταστάτρια του Όσκαρ, που είναι η Lupa, επίσης βελγικό ποιμενικό που η μέχρι στιγμής αξιολόγηση της δείχνει ότι θα βαδίσει επάξια στα βήματα του προκατόχου της θέσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

