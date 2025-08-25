Σε 6 περιοχές της χώρας πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) θα βρεθούν αύριο οι περιοχές του Ηρακλείου, του Λασιθίου, της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας και της Καρπάθου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των εν λόγω περιοχών έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων πυρκαγιάς.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφεύγονται συγκεκριμένες ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως:

Κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών

Χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης

Λειτουργία υπαίθριων ψησταριών

Κάπνισμα μελισσών και ρίψη αναμμένων τσιγάρων

Ενισχυμένα Μέτρα Επιτήρησης και Πρόληψης

Σε εφαρμογή παραμένει το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, προβλέποντας περιπολίες εναέριας επιτήρησης αλλά και αυξημένη παρουσία πυροσβεστικών, αστυνομικών και στρατιωτικών δυνάμεων για την άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί.

Το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες βρίσκεται σε μερική επιφυλακή για να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες, εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Παράλληλα, υλοποιείται το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής πολιτών σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας προς τους Πολίτες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες καλούνται ακόμη να:

Παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και τις σχετικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και τους λογαριασμούς της Πυροσβεστικής στα κοινωνικά δίκτυα.

Ειδοποιούν άμεσα το 199 σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά.

σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά. Ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια και προστασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση www.civilprotection.gr.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

