Κλιματικές συνθήκες: Εξαιρετική ξηρασία σε Ευρώπη και Μεσόγειο στις αρχές Αυγούστου

Η ακραία ξηρασία συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη και τη Μεσόγειο στις αρχές Αυγούστου, σύμφωνα με ανάλυση του AFP βασισμένη στα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (EDO). Περισσότερο από το 51% των εδαφών αυτών επηρεάζονται, καταγράφοντας ένα πρωτοφανές υψηλό ποσοστό για την περίοδο από 1 έως 10 Αυγούστου, από τότε που συλλέγονται σχετικά δεδομένα το 2012.

Από τα μέσα Απριλίου, σχεδόν το μισό της Ευρώπης και της Μεσογείου βρίσκεται σε καθεστώς ξηρασίας, με το φετινό επεισόδιο να υπερβαίνει σε ένταση ακόμα και τη μεγάλη ξηρασία του καλοκαιριού του 2022.

Ο δείκτης ξηρασίας του ευρωπαϊκού συστήματος Κοπέρνικος, που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, συνυπολογίζει τρία βασικά στοιχεία: τη βροχόπτωση, την υγρασία εδάφους και την κατάσταση της βλάστησης. Το σύστημα αυτό διακρίνει τρεις βαθμίδες συναγερμού: παρακολούθηση, προειδοποίηση και συναγερμός.

Περιοχές υπό συνεχή πίεση λόγω ξηρασίας

Στις αρχές Αυγούστου, το 7,8% της Ευρώπης και της Μεσογείου βρισκόταν σε επίπεδο συναγερμού – το υψηλότερο – ενώ το 38,7% ήταν υπό προειδοποίηση και το 4,9% τελούσε υπό παρακολούθηση.

Οι πλέον πληγείσες περιοχές είναι ο Καύκασος και τα βόρεια Βαλκάνια. Ενδεικτικά, στη Γεωργία και την Αρμενία, η ξηρασία επηρεάζει σχεδόν το 97% της επικράτειας, όπως επίσης στη Βουλγαρία και το Κόσοβο. Στη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, την Ουγγαρία και το Μαυροβούνιο, τουλάχιστον τα τρία τέταρτα της έκτασης παραμένουν υπό προειδοποίηση ή και συναγερμό για ξηρασία.

Η περιοχή αυτή δοκιμάστηκε και από καύσωνες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που οδήγησαν σε εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, ορισμένες από τις οποίες ήταν θανατηφόρες. Καταγράφηκε ένας θάνατος στο Μαυροβούνιο και ένας ακόμη στην Αλβανία.

Όσον αφορά στις χώρες της νότιας Ευρώπης όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία, όπου είχαν ξεσπάσει μεγάλες πυρκαγιές τις προηγούμενες εβδομάδες, σήμερα επηρεάζονται τοπικά από ξηρασία. Αντιθέτως, το 69,5% της Βρετανίας και το 63% της Γαλλίας εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες του φαινομένου, όπως εκτιμά το EDO.

Σημεία ανάκαμψης και κίνδυνος πυρκαγιών

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν περιοχές της κεντρικής Ευρώπης. Η υγρασία εδάφους και οι συνθήκες βλάστησης επιστρέφουν στο φυσιολογικό στη Γερμανία, την Ελβετία, την Αυστρία και την Τσεχία, χώρες που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα τους προηγούμενους μήνες από την ξηρασία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), η πλέον έντονη ξηρασία έχει ευνοήσει δραματικά την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Από την αρχή του 2025 έως το τέλος Αυγούστου, έχουν ήδη καταστραφεί πάνω από 10 εκατομμύρια στρέμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας το ρεκόρ ενός ολόκληρου έτους μέσα σε μόλις οκτώ μήνες.

(Επιμέλεια: ΕΜ)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.