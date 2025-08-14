Σε ύφεση βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Ξηροχώρι του Δήμου Ζαχάρως στην Ηλεία, όπου ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για τον περιορισμό της, σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί συνολικά 45 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο οργανωμένων ομάδων πεζοπόρου τμήματος και 15 οχημάτων της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, από αέρος πραγματοποιούνται διαρκείς ρίψεις νερού από δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον αποτελεσματικό περιορισμό του μετώπου και τον έλεγχο της φωτιάς.

Ενισχυμένη επιχείρηση κατά της φωτιάς

Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ριχτεί και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση παραμένει "ειδικά απαιτητική" εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ το έργο της πυρόσβεσης συνεχίζεται με αμείωτη ένταση προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατευθούν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι γεωργικές εκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

