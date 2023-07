Συναγερμός στους επιστήμονες: Σε αχαρτογράφητη περιοχή μπαίνει η Γη - Καταρρίπτονται τα ρεκόρ ζέστης

Η Δευτέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα της Γης εδώ και τουλάχιστον 125.000 χρόνια για να καταρριφθεί την επόμενη μέρα αφού η Τρίτη ήταν ακόμα πιο ζεστή

Το κύμα ζέστης, το χειρότερο ιστορικά όπως καταδεικνύουν οι μετρήσεις, έχει σημάνει συναγερμό ανάμεσα στους επιστήμονες και τους διαφαινόμενους ακραίους κινδύνους αφού φαίνεται πως φέτος η θερμοκρασία της γης θα καταγραφεί ως η θερμότερη, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Νέα δεδομένα έχουν δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, εκπλήσσοντας ορισμένους επιστήμονες με την ταχεία εξέλιξή τους: Ιστορικά θερμοί ωκεανοί, με τις θερμοκρασίες του Βόρειου Ατλαντικού να πλησιάζουν ήδη την τυπική ετήσια αιχμή τους.

After experiencing their warmest May on record, Canada just had their warmest June on record. Combined, of course, it was the warmest May-June on record. A big spot of record warmth covered half the country for the 2-month period. 🇨🇦 pic.twitter.com/myJBnF0B0A — Brian Brettschneider (@Climatologist49) July 5, 2023

Απαράμιλλα χαμηλά επίπεδα πάγου στη θάλασσα γύρω από την Ανταρκτική, όπου οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη μέχρι τώρα εμφανίζονταν πιο αργά ενώ ο πλανήτης βιώνει τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με νέα δεδομένα.

Και μετά, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή μέρα της Γης εδώ και τουλάχιστον 125.000 χρόνια για να καταρριφθεί την επόμενη μέρα αφού η Τρίτη ήταν ακόμα πιο ζεστή.

📈 According to preliminary data from the #ERA5 dataset, the global average 2m #temperature reached 16.88°C on Monday, breaking the previous record of 16.80°C from August 2016.



Get the data 👉 https://t.co/V3rirrGxRD#Climate #ClimateChange pic.twitter.com/gwVEYxfPok — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 5, 2023

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Carlo Buontempo, διευθυντής της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής της Ευρώπης Copernicus και υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε αριθμός διαγραμμάτων και γραφημάτων για το κλίμα της Γης δείχνει, κυριολεκτικά, ότι «είμαστε σε αχαρτογράφητη περιοχή».

Η επιτάχυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν αποτελεί σοκ, οι επιστήμονες ανέμεναν ότι θα ερχόταν με την εμφάνιση του Ελ Νίνιο, του φαινομένου που εμφανίστηκε ξανά τον περασμένο μήνα. Το φαινόμενο είναι γνωστό για την απελευθέρωση κύματος θερμότητας και υγρασίας που προκαλούν ακραίες πλημμύρες και καταιγίδες σε ορισμένα μέρη και ξηρασίες και πυρκαγιές σε άλλα.

Αλλά οι θερμές συνθήκες αναπτύσσονται πολύ γρήγορα, και σε μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, για να εξηγηθεί αποκλειστικά από τον Ελ Νίνιο. Τα ρεκόρ πέφτουν σε όλο τον κόσμο πολλούς μήνες πριν από την κορύφωση του Ελ Νίνιο, που συνήθως χτυπά τον Δεκέμβριο και εκτοξεύει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες στα ύψη για τους επόμενους μήνες

«Βλέπουμε πρωτοφανή ακραία επίπεδα στο πρόσφατο παρελθόν, ακόμη και χωρίς να είμαστε σε αυτή τη φάση», δήλωσε η Claudia Tebaldi, επιστήμονας της γης στο Εθνικό Εργαστήριο Βορειοδυτικού Ειρηνικού στο Richland, Wash. Με την επιρροή του Ελ Νίνιο, «η πιθανότητα να δούμε κάτι πρωτόγνωρο είναι ακόμα πιο ψηλά», είπε.

Τις τελευταίες εβδομάδες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα περιελάμβαναν κύματα καύσωνα που έσπασαν ρεκόρ στην Κίνα, όπου το Πεκίνο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου για πρώτη φορά, και στο Μεξικό και το Τέξας, όπου οι αρχές έδωσαν αγώνα για να διατηρήσουν το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο καπνός των δασικών πυρκαγιών που έχει πνίξει επανειλημμένα περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό το καλοκαίρι είναι μια ορατή υπενθύμιση της ασυνήθιστης ανοιξιάτικης ζέστης και του ασυνήθιστα ξηρού καιρού που έχουν τροφοδοτήσει μια άνευ προηγουμένου εποχή δασικών πυρκαγιών στον Καναδά, που γνώρισε τον πιο ζεστό Μάιο και Ιούνιο.

Η ζέστη των ωκεανών είναι αναμενόμενη κατά τη διάρκεια του Ελ Νίνιο που χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα ζεστές θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας κατά μήκος του ισημερινού Ειρηνικού. Όμως η ακραία ζέστη εκτείνεται πολύ πέρα από αυτή τη ζώνη, συμπεριλαμβανομένου του Βόρειου Ειρηνικού, γύρω από τη Νέα Ζηλανδία και στο μεγαλύτερο μέρος του Ατλαντικού.

#ElNiño conditions have developed in the tropical Pacific for the first time in seven years, setting the stage for a likely surge in global temperatures and disruptive weather and climate patterns.



🔗 https://t.co/lF4HUL5ZZK pic.twitter.com/yC7LtdzesQ — World Meteorological Organization (@WMO) July 5, 2023

Οι συνθήκες θαλάσσιου καύσωνα κάλυψαν περίπου το 40 τοις εκατό των παγκόσμιων ωκεανών τον Ιούνιο, τη μεγαλύτερη έκταση που έχει καταγραφεί, ανέφερε η NOAA. Αυτό το αποτύπωμα αναμένεται μόνο να αυξηθεί, και προβλέπεται να φτάσει το 50 τοις εκατό των υδάτων των ωκεανών μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Τεράστια διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα άκρα

Δεν είναι μόνο ότι καταρρίπτονται τα ρεκόρ αλλά και η τεράστια διαφορά που σημειώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα άκρα, σημειώνουν οι επιστήμονες. Σε μέρη του Βόρειου Ατλαντικού, οι θερμοκρασίες φτάνουν έως και 5 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις κανονικές, οι θερμότερες που έχουν παρατηρηθεί εκεί εδώ και περισσότερα από 170 χρόνια. Τα ζεστά νερά στη βορειοδυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, οδήγησαν στην καταγραφή του θερμότερου Ιουνίου.

Νέα στοιχεία που δημοσίευσε το κέντρο Copernicus την Πέμπτη έδειξαν ότι οι παγκόσμιες θερμοκρασίες του επιφανειακού αέρα ήταν 0,53 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο τον Ιούνιο της περιόδου 1991-2020. Αυτό ήταν περισσότερο από ένα δέκατο του βαθμού Κελσίου πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ.

Ο θαλάσσιος πάγος της Ανταρκτικής, εν τω μεταξύ, έφτασε στη χαμηλότερη έκτασή του τον Ιούνιο από τότε που ξεκίνησε η δορυφορική καταγραφή, κατά 17 τοις εκατό κάτω από τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με τον Copernicus. Το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν περίπου 9 τοις εκατό κάτω από το μέσο όρο.

