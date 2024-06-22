Τι κοινό έχει το ιδιωτικό τζετ της Taylor Swift και το μνημείο Στόουνχεντζ του Ηνωμένου Βασιλείου; Κάποιος θα βιαζόταν να απαντήσει «Τίποτα απολύτως». Ωστόσο, και τα δύο τις τελευταίες μέρες «έπεσαν θύματα» πορτοκαλί μπογιάς. Πίσω από την «εικαστική αυτή παρέμβαση» γρήγορα αποκαλύφτηκε ότι ήταν οι Just Stop Oil.

Ποιοι είναι οι ακτιβιστές-«μπογιατζήδες»

Η Just Stop Oil είναι μια περιβαλλοντική ακτιβιστική ομάδα που επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζοντας τον άμεσο τερματισμό της εξόρυξης ορυκτών καυσίμων. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει τραβήξει την προσοχή λόγω των άμεσων ενεργειών και των δημόσιων διαδηλώσεων της. Η αποστολή της επικεντρώνεται στην αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία για την κλιματική αλλαγή και την κρίσιμη ανάγκη μετάβασης σε βιώσιμες πηγές ενέργειας.

Η οργάνωση Just Stop Oil, έγινε γνωστή μέσα από τις δραματικές διαμαρτυρίες της, οι οποίες έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη να σταματήσουν τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι «πορτοκαλί παρεμβάσεις» στο ιδιωτικό τζετ της Taylor Swift και στο μνημείο Στόουνχεντζ του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ακτιβιστική ομάδα Just Stop Oil τράβηξε τα βλέμματα της δημοσιότητας με τις τελευταίες δύο ενέργειες της, στις οποίες προέβη με στόχο να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Ειδικότερα, δύο ακτιβιστές της οργάνωσης Just Stop Oil, ο Niamh Lynch, ένας 21χρονος φοιτητής από την Οξφόρδη, και ο Rajan Naidu, ένας 73χρονος από το Μπέρμιγχαμ, πριν δύο μέρες κάλυψαν το μνημείο Στόουνχεντζ με πορτοκαλί σκόνη βαφής. Το Στόουνχεντζ είναι ένα εμβληματικό και πολύ αναγνωρίσιμο ιστορικό μνημείο. Στοχεύοντας σε έναν τόσο γνωστό χώρο, η διαμαρτυρία αποκτά σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, προσελκύοντας ταυτόχρονα και την προσοχή του κοινού, κάνοντας έτσι ευρύτερα γνωστό το μήνυμα που επιχειρεί να στείλει η ομάδα.

Το Στόουνχεντζ συνδέεται συχνά με την αρχαία ανθρώπινη ευφυΐα και τη ροή του χρόνου. Διαμαρτυρόμενοι σε αυτόν τον χώρο, η Just Stop Oil ενδέχεται να στόχευαν να επισημάνουν την επείγουσα ανάγκη για την ανθρωπότητα να μεταβεί από τα ορυκτά καύσιμα σε βιώσιμες πηγές ενέργειας, για να διατηρηθεί ο πλανήτης μας για τις μελλοντικές γενιές, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης.

Η Just Stop Oil υποστήριξε ότι το κίνητρό της πίσω από την ενέργειά της ήταν να απαιτήσει από την επόμενη κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει την εξόρυξη και την καύση πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα έως το 2030.

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024

Μόλις μία ημέρα αφού έβαψαν πορτοκαλί το διάσημο προϊστορικό Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, Στόουνχεντζ, δύο διαδηλωτές από τη βρετανική περιβαλλοντική ομάδα ακτιβιστών, η Jennifer Kowalski, 28χρονών και η Cole Macdonald, 22 χρονών, εισέβαλαν σε ένα VIP ιδιωτικό αεροδρόμιο στο Stansted.

Επιχείρησαν να στοχεύσουν το τζετ της Taylor Swift, καθώς η ποπ σταρ έχει προγραμματίσει να εμφανιστεί στο Wembley Stadium την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της, Eras.

Μην μπορώντας να βρουν το αεροπλάνο, έβαψαν αντ' αυτού δύο άλλα τζετ χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες γεμάτους με πορτοκαλί χρώμα.

🚨 JUST STOP OIL PAINT PRIVATE JETS HOURS AFTER TAYLOR SWIFT'S LANDS



🔥 Jennifer and Cole cut the fence into the private airfield at Stansted where @taylorswift13's jet is parked, demanding an emergency treaty to end fossil fuels by 2030.



💸 Donate — https://t.co/UwALfVtRmR pic.twitter.com/aORdvUuQmU — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 20, 2024

Η Cole Macdonald είπε: «Ζούμε σε δύο κόσμους: στον έναν οι δισεκατομμυριούχοι ζουν μέσα στην πολυτέλεια, μπορούν να πετάξουν με ιδιωτικά τζετ επιβάλλοντας ακατάλληλες συνθήκες σε αμέτρητα εκατομμύρια ανθρώπους. Οι δισεκατομμυριούχοι δεν είναι ανέγγιχτοι, η κλιματική κατάρρευση θα επηρεάσει τον καθένα μας».

Ποιος χρηματοδοτεί την οργάνωση

Η Just Stop Oil αναφέρει στην ιστοσελίδα της ότι όλη η χρηματοδότησή της προέρχεται από δωρεές, με την ομάδα να αποδέχεται τόσο «παραδοσιακό» νόμισμα όσο και κρυπτονομίσματα. Τον Απρίλιο του 2022, αναφέρθηκε ότι η κύρια πηγή χρηματοδότησης της Just Stop Oil ήταν δωρεές από το Climate Emergency Fund, το οποίο εδρεύει στις ΗΠΑ. Μέσω αυτού του ταμείου, μια αξιοσημείωτη δωρήτρια της ομάδας υπήρξε η Aileen Getty, εγγονή του μεγιστάνα πετρελαίου J Paul Getty και απόγονος της οικογένειας Getty που ίδρυσε την εταιρεία Getty Oil. Παρά τις αντιδράσεις, το Climate Emergency Fund δήλωσε ότι η Getty δεν εργάστηκε στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

