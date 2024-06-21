Το καλοκαίρι έφτασε με πλήρη ισχύ σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, φέρνοντας υπερβολική ζέστη σε πολλές χώρες. Η Βόρεια Ινδία βιώνει κύμα καύσωνα και το Δελχί κατέγραψε ελάχιστη νυχτερινή θερμοκρασία 35,2 C , τη θερμότερη νύχτα που έχει καταγράψει η πρωτεύουσα από τον Ιούνιο του 2010, σύμφωνα με το Ινδικό Μετεωρολογικό Τμήμα.

Μέγιστη θερμοκρασία 44,7 C καταγράφηκε την Τετάρτη στο Ganganagar , στα βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν ωθήσει τις υψηλές θερμοκρασίες των 8.647 MW μόνο για το Δελχί, με την κατανάλωση για τη βόρεια Ινδία να είναι σχεδόν στα 90.000 MW την Τρίτη.

Οι θερμοκρασίες στη Σαουδική Αραβία εκτινάχθηκαν πάνω από τους 50 βαθμούς Κελσίου αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.000 μουσουλμάνων που ταξίδεψαν στη Μέκκα για το προσκύνημα στο Χατζ.

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ και ο ανατολικός Καναδάς έχουν, επίσης, βιώσει ένα κύμα καύσωνα, ή όπως το αποκαλούσαν ορισμένοι, «θόλο θερμότητας», ένας όρος που έγινε δημοφιλής πρόσφατα. Όπως και ο «καύσωνας», αναφέρεται σε μια περίοδο θερμοκρασιών άνω του μέσου όρου, αλλά κάτω από συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες: όταν υπάρχει σταθερή, μακροχρόνια υψηλή πίεση που φέρνει πολύ ηλιόλουστο καιρό και παγιδεύει τον ζεστό αέρα.

Η Γαλλία και η Γερμανία είχαν μια άστατη εβδομάδα με συχνές καταιγίδες να αναπτύσσονται, καθώς ψυχρότερος αέρας από τα βόρεια μέρη της Ευρώπης συγκρούστηκε με θερμό αέρα από τα νότια μέρη. Η δυνατή βροχόπτωση έκλεισε πολλές ζώνες οπαδών για λόγους ασφαλείας στο τουρνουά ποδοσφαίρου Euro 2024 στη Γερμανία. Υπήρξαν, επίσης, αναφορές για ανεμοστρόβιλο στη Γαλλία που κατέστρεψε μια αγροικία και χαλάζι ύψους 6 εκατοστών.

⛈️ Un violent orage producteur de gros grêlons vient de frapper l'est de la Charente-Maritime, ici à Cressé. Il remonte vers le sud de la Vienne. (© Mickaël Fin) pic.twitter.com/pSl8jytBOx — Météo Express (@MeteoExpress) 18 Ιουνίου 2024

Η καταιγίδα Alberto , η πρώτη ονομαζόμενη τροπική καταιγίδα της εποχής των τυφώνων, αναπτύχθηκε πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού αυτή την εβδομάδα που έφτασε στο Μεξικό την Πέμπτη, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες. Έφτασαν μέχρι και 200 ​​χιλιοστά βροχής σε περιοχές του νότιου Τέξας. Αυτή θεωρείται η έναρξη μιας ενεργούς περιόδου τυφώνων, με 17-25 ονομαστικές καταιγίδες να προβλέπονται, έως και 13 από τις εντολές να γίνουν τυφώνες.

Μοντερέι…Μεξικό 😟 pic.twitter.com/XIftSYtwk2 — Walter Araujo y Toda la Verdad (@waraujo64) 21 Ιουνίου 2024

Η Νότια Ευρώπη σε κλοιό καύσωνα

Οι άνεμοι από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν τις θερμοκρασίες στη νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας και των Βαλκανικών χωρών.

Σε οκτώ πόλεις της Ιταλίας εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για τη ζέστη, με θερμοκρασίες πάνω από 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ελληνικές αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν την Ακρόπολη στην Αθήνα καθώς οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, ενώ οι θερμοκρασίες κατά μήκος των τουρκικών ακτών ήταν 12 βαθμούς υψηλότερες από το συνηθισμένο για την εποχή.

Καύσωνας στα Βαλκάνια

Τα Βαλκάνια υπέστησαν μεγάλες διακοπές ρεύματος την Παρασκευή, αφού οι θερμοκρασίες πλησίασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου (104 βαθμούς Φαρενάιτ) στον πρώτο καύσωνα της περιοχής του έτους.

Τμήματα της Αλβανίας, της Βοσνίας και της Κροατίας ανέφεραν προσωρινές διακοπές λειτουργίας, ενώ σχεδόν όλο το Μαυροβούνιο ήταν χωρίς ρεύμα για πολλές ώρες.

«Η δυσλειτουργία προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός μεγάλου φορτίου στο δίκτυο, μιας ξαφνικής αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Μαυροβουνίου Σάσα Μούγιοβιτς.

Ο αλβανικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Top Channel TV ανέφερε ότι το περιφερειακό ζήτημα προκλήθηκε από βλάβη διασύνδεσης στο Μαυροβούνιο, επικαλούμενοι ανώνυμες πηγές.

Τα μπλακ άουτ προκάλεσαν τη διακοπή λειτουργίας των φαναριών, οδηγώντας σε κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πόλεις όπως το Σπλιτ, η Κροατία και η πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σεράγεβο.

Η εθνική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Κροατίας HEP είπε ότι οι διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν από «μια διεθνής αναταραχή που επηρέασε πολλές χώρες».

«Η HEP έθεσε σε πλήρη λειτουργία όλες τις παραγωγικές της ικανότητες... για να εξασφαλίσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κροατία το συντομότερο δυνατό», ανέφερε.

