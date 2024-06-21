Φονικοί καύσωνες πλήττουν πόλεις σε τέσσερις ηπείρους του βόρειου ημισφαιρίου, μια ένδειξη ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται για μια ακόμη φορά να πυροδοτήσει θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν αυτές του περσινού καλοκαιριού, το οποίο ήταν το θερμότερο εδώ και 2.000 χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που είχε δημοσιευτεί στο περιοδικό Nature.

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων ημερών πιστεύεται ότι προκάλεσαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες θανάτους στην Ασία και την Ευρώπη.

Στη Σαουδική Αραβία σχεδόν 2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι πήγαν να προσκυνήσουν στο Μεγάλο Τέμενος της Μέκκας, όμως εκατοντάδες πέθαναν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών που ξεπέρασαν τους 51° Κελσίου, σύμφωνα με αναφορές ξένων αρχών.

Υγειονομικές πηγές και πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας της Αιγύπτου δήλωσαν στο Reuters χθες, Πέμπτη, ότι τουλάχιστον 530 Αιγύπτιοι πέθαναν στο χατζ, αύξηση σε σχέση με τους 307 που είχαν αναφερθεί την Τετάρτη, ενώ 40 ακόμη αγνοούνται.

Οι χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο πλήττονται για μία ακόμη εβδομάδα από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες ενδέχεται να συνέβαλαν στο ξέσπασμα πυρκαγιών σε διάφορες περιοχές -- από την Πορτογαλία ως την Ελλάδα και κατά μήκος των βόρειων ακτών της Αφρικής στην Αλγερία-- , σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Στη Σερβία οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40° Κελσίου αυτή την εβδομάδα καθώς άνεμοι από τη Βόρεια Αφρική δημιουργούν θερμό μέτωπο στα Βαλκάνια. Οι υγειονομικές αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό και συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν να βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων του Βελιγραδίου επεσήμανε ότι οι γιατροί της χρειάστηκε να επέμβουν 109 φορές στη διάρκεια της νύκτας για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους με χρόνια προβλήματα υγείας.

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, όπου οι αρχές επίσης έχουν καλέσει τους πολίτες να παραμένουν σε σκιερά μέρη ως αργά το απόγευμα, δεκάδες χιλιάδες τουρίστες αναζητούν λίγη δροσιά στις παραλίες κατά μήκος της Αδριατικής.

Και οι ανατολικές ακτές των ΗΠΑ βρίσκονται για τέταρτη συνεχή ημέρα κάτω από έναν θερμό θόλο, ένα φαινόμενο που παρατηρείται όταν ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης παγιδεύει ζεστό αέρα πάνω από μια περιοχή εμποδίζοντας τον ψυχρό αέρα να περάσει και διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε υψηλό επίπεδο.

Στην πόλη της Νέας Υόρκης δημιουργήθηκαν χώροι δροσιάς σε βιβλιοθήκες, κέντρα απασχόλησης ηλικιωμένων και άλλες υποδομές. Τα σχολεία της πόλης λειτουργούν κανονικά, όμως σε αρκετές περιοχές στα γύρω προάστια τα μαθήματα ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το κανονικό προκειμένου οι μαθητές να αποφύγουν τη ζέστη.

Οι μετεωρολογικές αρχές εξέδωσαν χθες, Πέμπτη, προειδοποίηση για ακραία ζέστη και σε κάποιες περιοχές της Αριζόνας, περιλαμβανομένου του Φίνιξ, όπου η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 45,5° Κελσίου.

Στη γειτονική πολιτεία του Νέου Μεξικού δύο δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων, ενώ έχουν κάψει περισσότερα από 93.0000 στρέμματα και έχουν καταστρέψει 500 σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώνονται ενδέχεται να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όμως καταιγίδες που ξέσπασαν χθες προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες περιπλέκοντας τις προσπάθειες πυρόσβεσης.

Συνολικά σχεδόν 100 εκατ. Αμερικανοί ζουν σε περιοχές για τις οποίες εκδόθηκαν χθες προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να αρχίσουν να υποχωρούν στις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ από σήμερα, επεσήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία, αλλά στη Νέα Υόρκη και τις πιο νότιες πολιτείες ο καύσωνας θα επιμείνει και το Σαββατοκύριακο.

Μετρώντας τους νεκρούς

Η θερινή περίοδος στην Ινδία διαρκεί από τον Μάρτιο ως τον Μάιο, όταν με την εμφάνιση των μουσώνων η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει.

Όμως την Τετάρτη το Νέο Δελχί κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία εδώ και τουλάχιστον 55 χρόνια, με το παρατηρητήριο Safdarjung να καταγράφει θερμοκρασία 35,2° Κελσίου στη μία τα ξημερώματα.

Κανονικά οι θερμοκρασίες πέφτουν στη διάρκεια της νύκτας, όμως οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής αυξάνονται και οι θερμοκρασίες της νύκτας. Σε πολλές περιοχές του κόσμου η θερμοκρασία της νύκτας αυξάνει με γοργότερους ρυθμούς σε σχέση με αυτή της ημέρας, σύμφωνα με έρευνα του 2020 του πανεπιστημίου του Έξετερ.

Το Νέο Δελχί έχει συμπληρώσει 38 συναπτές ημέρες με την ανώτατη θερμοκρασία να φτάνει ή και να ξεπερνά τους 40° Κελσίου.

Αξιωματούχος του ινδικού υπουργείου Υγείας επεσήμανε την Τετάρτη ότι υπάρχουν περισσότερα από 40.000 ύποπτα κρούσματα θερμοπληξίας και τουλάχιστον 110 επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την 1η Μαρτίου και ως τις 18 Ιουνίου, όταν στη βορειοδυτική και ανατολική Ινδία καταγράφηκαν διπλάσιες από το συνηθισμένο ημέρες καύσωνα.

Θερμοκρασίες ρεκόρ

Τα κύματα καύσωνα αυτά καταγράφονται έπειτα από 12 συναπτούς μήνες που ήταν οι θερμότεροι που έχουν καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης κλιματικής αλλαγής της ΕΕ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας αναφέρει ότι υπάρχει πιθανότητα 86% ένα από τα επόμενα πέντε χρόνια να είναι πιο θερμό από το 2023.

Αν και η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,3° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, η κλιματική αλλαγή προκαλεί ακόμη πιο υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τα κύματα καύσωνα να έχουν γίνει πιο συχνά, πιο έντονα και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Παγκοσμίως κατά μέσο όρο ένας καύσωνας που θα παρατηρούνταν μία φορά στα 10 χρόνια την προβιομηχανική εποχή, τώρα θα συμβεί 2,8 φορές στα 10 χρόνια και θα είναι κατά 1,2° Κελσίου πιο θερμός, σύμφωνα με διεθνή ομάδα επιστημών του World Weather Attribution (WWA).

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι καύσωνες θα συνεχίσουν να εντείνονται, αν ο κόσμος εξακολουθήσει να εκλύει αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου καίγοντας ορυκτά καύσιμα.

Αν η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 2° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή, καύσωνες θα παρατηρούνται κατά μέσο όρο 5,6 φορές ανά 10 χρόνια και θα είναι κατά 2,6° Κελσίου πιο ζεστοί, επεσήμανε το WWA.

